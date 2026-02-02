Côte d’Ivoire : arrestation d’un faux policier

En Côte d’Ivoire, un faux policier a été interpellé dans le cadre de l’opération Épervier XI. Il a été pris lors d’une patrouille conduite par les agents de police du 14e arrondissement. La perquisition effectuée au domicile de l’individu a permis de saisir plusieurs objets qu’il utilisait dans le cadre de sa forfaiture.

Côte d’Ivoire : la police met la main sur un faux policier

Dans le quartier, il se fait toujours passer pour un policier. Habituellement vêtu de tenue policière, il procède à la vérification des pièces d’engins à deux roues et à trois roues. Les usagers obtempèrent, croyant avoir affaire à un vrai agent de police assermenté. Mais comme on le dit : tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire.

Sa manœuvre a été mise à nu par de vrais policiers. Interpellé et soumis à un interrogatoire rigoureux, il passe aux aveux. Il avoue qu’il n’appartient à aucun corps. Les objets retrouvés à son domicile lors de la perquisition en disent long sur le mode opératoire du faux policier.

01 carte de police municipale d’Abobo;

01 dissuasif de la police municipale d’Abobo;

01 sac treillis;

01 pantalon treillis;

02 culottes treillis;

02 ceinturons;

01 paire de rangers;

02 coiffes de police municipale;

01 béret de police municipale;

01 tenue de police; municipale (manches longues et pantalon);

03 bandes numériques (SGT KOUAME Emmanuel);

02 macarons de police nationale.

Des objets retrouvés au domicile du faux policier. Source : @DGPN