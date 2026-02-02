Côte d’Ivoire : arrestation d’un faux policier

En Côte d’Ivoire, un faux policier a été interpellé dans le cadre de l’opération Épervier XI. Il a été pris lors d’une patrouille conduite par les agents de police du 14e arrondissement. La perquisition effectuée au domicile de l’individu a permis de saisir plusieurs objets qu’il utilisait dans le cadre de sa forfaiture.
Côte d’Ivoire : la police met la main sur un faux policier
Dans le quartier, il se fait toujours passer pour un policier. Habituellement vêtu de tenue policière, il procède à la vérification des pièces d’engins à deux roues et à trois roues. Les usagers obtempèrent, croyant avoir affaire à un vrai agent de police assermenté. Mais comme on le dit : tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire.
Sa manœuvre a été mise à nu par de vrais policiers. Interpellé et soumis à un interrogatoire rigoureux, il passe aux aveux. Il avoue qu’il n’appartient à aucun corps. Les objets retrouvés à son domicile lors de la perquisition en disent long sur le mode opératoire du faux policier.
- 01 carte de police municipale d’Abobo;
- 01 dissuasif de la police municipale d’Abobo;
- 01 sac treillis;
- 01 pantalon treillis;
- 02 culottes treillis;
- 02 ceinturons;
- 01 paire de rangers;
- 02 coiffes de police municipale;
- 01 béret de police municipale;
- 01 tenue de police; municipale (manches longues et pantalon);
- 03 bandes numériques (SGT KOUAME Emmanuel);
- 02 macarons de police nationale.