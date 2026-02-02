Côte d’Ivoire : arrestation d’un faux policier

En Côte d’Ivoire, un faux policier a été interpellé dans le cadre de l’opération Épervier XI. Il a été pris lors d’une patrouille conduite par les agents de police du 14e arrondissement. La perquisition effectuée au domicile de l’individu a permis de saisir plusieurs objets qu’il utilisait dans le cadre de sa forfaiture.

Dans le quartier, il se fait toujours passer pour un policier. Habituellement vêtu de tenue policière, il procède à la vérification des pièces d’engins à deux roues et à trois roues. Les usagers obtempèrent, croyant avoir affaire à un vrai agent de police assermenté. Mais comme on le dit : tous les jours pour le voleur, un jour pour le propriétaire.

Sa manœuvre a été mise à nu par de vrais policiers. Interpellé et soumis à un interrogatoire rigoureux, il passe aux aveux. Il avoue qu’il n’appartient à aucun corps. Les objets retrouvés à son domicile lors de la perquisition en disent long sur le mode opératoire du faux policier.

  • 01 carte de police municipale d’Abobo;
  • 01 dissuasif de la police municipale d’Abobo;
  • 01 sac treillis;
  • 01 pantalon treillis;
  • 02 culottes treillis;
  • 02 ceinturons;
  • 01 paire de rangers;
  • 02 coiffes de police municipale;
  • 01 béret de police municipale;
  • 01 tenue de police; municipale (manches longues et pantalon);
  • 03 bandes numériques (SGT KOUAME Emmanuel);
  • 02 macarons de police nationale.
Des objets retrouvés au domicile du faux policier. Source : @DGPN
Le faux policier interpellé. Source : @DGPN

