BBGCI (Bridge Bank Group Côte d’Ivoire) connaît une avancée dans son objectif de satisfaire son aimable clientèle. Cette dernière a adopté une plateforme mobile dénommée myBridge Touch, qui a pour but d’aider les clients de BBGCI à accéder à leurs comptes pour effectuer des opérations, sans avoir à se déplacer ni attendre longtemps en file d’attente.

Côte d’Ivoire : myBridge Touch, un service bancaire à la portée de tous les clients

BBG Côte d’Ivoire a mis à jour son plan de digitalisation, offrant ainsi un service plus rapide et instantané à ses clients. Étant l’une des institutions bancaires les plus connues en Côte d’Ivoire grâce à ses services, BBGCI gagnera en clientèle, entraînant ainsi une croissance économique de son chiffre d’affaires.

Ceci grâce à son plan stratégique, qui repose sur l’adoption de myBridge Touch, une plateforme s’inscrivant dans un contexte où la rapidité, la sécurité et la simplicité sont devenues des attentes clés. Déjà disponible sur iOS, Android et AppGallery, cette application permet à BBGCI d’être plus proche de ses clients.

L’atout de myBridge Touch pour les clients

BBG Côte d’Ivoire a adopté la dernière version de myBridge Touch pour plusieurs raisons. La première est de libérer le client des contraintes physiques, en lui permettant d’accéder aux services bancaires sans avoir à se déplacer en agence. La deuxième est de placer le client au cœur de l’expérience bancaire.

Grâce aux mises à jour, myBridge Touch contribue à une gestion des finances en temps réel, avec une souplesse et une autonomie accrues. Ainsi, les différents services comme la consultation des comptes, les opérations de virement nationales et internationales, ainsi que la gestion des cartes bancaires, peuvent être effectués en quelques minutes et depuis chez soi.

A lire aussi : BBGCI emprunte 20 millions USD à l’IFC

Parallèlement, myBridge Touch permet une gestion rapide des bénéficiaires et la localisation des agences grâce à une cartographie interactive. De plus, des échanges peuvent avoir lieu directement avec un conseiller via une messagerie intégrée. En revanche, Bridge Bank Côte d’Ivoire met l’accent sur la qualité de l’expérience utilisateur, afin de faire de myBridge Touch un véritable allié du quotidien, en particulier pour les entrepreneurs et chefs d’entreprise en quête de réactivité et d’efficacité.