Lourde peine pour Damana Pickass, vice-président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI de Laurent Gbagbo. Poursuivi dans une affaire de l’attaque du camp militaire d’Anokoua Kouté dans la commune d’Abobo, il est reconnu coupable et condamné à 10 ans de prison, avec une interdiction de séjour sur le territoire national sauf son village natal.

Dix ans de prison, dix ans d’interdiction de paraître sauf sur son territoire natal et cinq ans de privation de droits civiques. C’est la lourde peine infligée à Damana Adia, alias Damana Pickass. Le vice-président du Conseil stratégique et politique du PPA-CI de Laurent Gbagbo a été reconnu coupable dans une affaire liée à l’attaque du camp militaire d’Anokoua Kouté, dans la commune d’Abobo. Il écope également d’une interdiction de séjour sur le territoire national, à l’exception de son village natal et d’Abidjan.

Côte d’Ivoire : lourde peine pour Damana Pickass, proche de Laurent Gbagbo

À quelques mois de l’élection présidentielle, cette condamnation est un coup dur pour le PPA-CI, qui comptait sur lui pour mobiliser ses partisans. Toutefois, à ce stade, aucun mandat de dépôt n’a été délivré contre le mis en cause.

Damana Pickass n’est pas le seul accusé condamné dans ce dossier de terrorisme et d’atteinte à la sûreté de l’État. Ses co-accusés, Ipko Lagui, Justin Koua et Babiliy Dembélé, ont respectivement écopé de dix ans, dix ans et cinq ans de prison. Les deux premiers sont également interdits de paraître en dehors de leur territoire natal et de leur lieu de travail.

Selon l’avocat de la défense, le verdict n’est pas définitif. Il compte interjeter appel afin de demander un réexamen du dossier par la Cour d’appel.

Dans une déclaration récente, Laurent Gbagbo a déclaré ces lourdes condamnations, qu’il juge « arbitraires », contre ceux qui expriment des idées divergentes. « Nous sommes tous condamnés à 20 ans ! Ici, en Côte d’Ivoire, c’est le pays des condamnations à 20 ans. On est tous condamnés à 20 ans et on se promène », a-t-il déclaré lors d’une réunion.