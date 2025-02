L’artiste nigériane Tems, lauréate d’un Grammy il y a seulement quelques jours, sera la tête d’affiche de The Stage at SXSW, une série de concerts organisée par Billboard, qui se tiendra au Troxy de Shoreditch, à Londres, le 5 juin 2025.

Tems en tête d’affiche du SXSW London : tout savoir sur son concert événement

Mike Van, président de Billboard, s’est exprimé sur cet événement exceptionnel : « Nous sommes ravis d’apporter l’un des concerts les plus emblématiques de Billboard à la toute première édition du SXSW de Londres, avec une artiste de renommée mondiale comme Tems. Elle incarne l’esprit d’innovation du SXSW et l’engagement de Billboard à mettre en lumière des talents d’exception. Cet événement promet d’être une célébration unique de la musique, de la culture et de la créativité. »

Cette édition londonienne de Billboard Presents The Stage at SXSW intervient peu après le retour de cet événement phare au SXSW original d’Austin, au Texas. Du 13 au 15 mars 2025, Billboard y organisera trois concerts exceptionnels au Moody Amphitheatre de Waterloo Park, avec des performances de Koe Wetzel, Grupo Frontera et John Summit.

Billboard assurera une couverture en direct du SXSW London, qui se déroulera du 2 au 7 juin 2025.