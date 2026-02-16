© Côte d'Ivoire : la FIF s'engage pour un football structuré

En Côte d’Ivoire, la cérémonie de clôture de l’atelier de restitution consacré à l’analyse de l’environnement du football amateur s’est tenue vendredi dernier à Abidjan. Elle a marqué l’aboutissement de deux journées intenses de réflexion et d’échanges autour du développement du football à la base. La fédération ivoirienne a, à l’occasion, pris un sérieux engagement.

L’atelier de restitution consacré à l’analyse de l’environnement du football amateur en Côte d’Ivoire a été présidé par le 5e Vice-président de la Fédération Ivoirienne de Football, Salif Bictogo. Il représentait le Président Yacine Idriss Diallo. Durant les assises, près de 170 participants issus de divers horizons du football national dirigeants de clubs, encadreurs techniques, responsables de ligues régionales et acteurs institutionnels ont pris part aux travaux aux côtés d’experts mandatés par la FIFA.

Les spécialistes, Ousmane Savadogo et Amr Moheb, ont accompagné les séminaristes dans une analyse approfondie des réalités du football amateur ivoirien. Ils ont mis en lumière les forces, les insuffisances et surtout les opportunités de croissance à moyen et long terme du football amateur ivoirien. Les discussions ont permis d’identifier plusieurs axes stratégiques, notamment l’amélioration de la formation des encadreurs, la structuration des compétitions locales, la détection des jeunes talents et le renforcement de la gouvernance des clubs amateurs. Les experts internationaux ont, selon la presse locale, salué le sérieux et l’engagement de l’instance fédérale, tout en recommandant la création d’un forum national du football amateur afin d’assurer un suivi continu des réformes envisagées.

Lors de son discours, Bahia Yves, Vice-président de la Commission Beach Soccer et Futsal, a exprimé sa reconnaissance envers les organisateurs, soulignant que l’atelier a permis de clarifier plusieurs notions essentielles et d’ouvrir des perspectives concrètes d’amélioration pour l’écosystème amateur.

Clôturant les travaux, Salif Bictogo a réaffirmé la détermination de la fédération ivoirienne de football à intégrer l’ensemble des recommandations formulées dans sa stratégie globale de développement. Il a insisté sur la volonté de bâtir, d’ici 2027, un football amateur mieux structuré, plus inclusif et plus performant, capable de constituer un véritable vivier pour l’élite nationale et de renforcer durablement le rayonnement de la Côte d’Ivoire.