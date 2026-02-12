© Matchs amicaux : La Côte d'Ivoire annonce deux affiches pour Mars

A cinq mois du coup d’envoi de la Coupe du Monde 2026, la Côte d’Ivoire à travers sa Fédération de football (FIF) a communiqué sur les deux prochains matchs amicaux qui attendent l’équipe nationale. C’est notamment en prévision de la compétition mère prévue pour l’été prochain.

Journée FIFA Mars 2026 : la Côte d’Ivoire va défier l’Ecosse et la Corée du Sud

À quelques semaines de la fenêtre internationale du mois de mars, la fédération ivoirienne de football a officialisé le programme de la sélection. Un programme pour se préparer en vue de la Coupe du Monde 2026 prévue du 11 juin au 19 juillet aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Dans un communiqué officiel, la Côte d’Ivoire informe que les Eléphants disputeront deux matchs amicaux en Angleterre.

« Dans le cadre de la fenêtre FIFA de mars 2026, la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) informe la presse nationale et internationale et le public sportif que la Côte d’Ivoire disputera deux matchs amicaux en Angleterre. », lit-on. Ce sera face à deux autres mondialistes. L’Ecosse avait déjà été officialisée depuis fin janvier. Cette rencontre se jouera le 31 mars au Hill Dickinson Stadium de Liverpool. Quelques jours avant, Emerse Faé et ses joueurs se frotteront à la Corée du Sud le 28 mars dans la banlieue de Londres. L’identité du stade n’a pas encore été dévoilée.

Ce n’est d’ailleurs pas la première fois que la Côte d’Ivoire affrontera les Sud-Coréens à Londres. Lors de leur face-à-face inaugural le 3 mars 2010, les deux formations s’étaient croisées au Loftus Road Stadium. Les Ivoiriens s’étaient inclinés sur le score de 0-2.