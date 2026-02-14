© AS Monaco : Simon Adingra auteur d'un doublé contre le FC Nantes

À l’approche de la Coupe du Monde 2026, Simon Adingra retrouve ses sensations à l’AS Monaco. L’international ivoirien a signé un doublé ce vendredi soir en seulement trois minutes face au FC Nantes (3-1). Le match s’inscrivait dans le cadre de la 22e journée de Ligue 1.

Ce vendredi soir, l’AS Monaco jouait le FC Nantes en Ligue 1. Dès les premières minutes, les Monégasques imposaient un rythme élevé et acculaient des Canaris dépassés. Alors qu’il profitait d’une erreur de Sylla, Balogun filait dans la surface et voyait sa tentative repoussée par le gardien nantais, avant que Simon Adingra ne suive pour conclure sous la barre à la 25e minute (1-0). Dans la foulée, Golovin fixait plein axe et servait encore l’international ivoirien, auteur d’une reprise croisée précise pour faire le break à la 28e minute (2-0).

Débordés, les Nantais craquaient une troisième fois après une récupération haute. Décalé par le meneur de jeu russe, Zakaria contrôlait avant d’armer une frappe lourde qui filait au fond des filets (3-0, 30e). Monaco gérait ensuite tranquillement, face à des visiteurs complètement sonnés, même si la sortie sur blessure d’Akliouche juste avant la pause venait ternir une première période presque parfaite un peu plus ternie par la belle frappe dans la lucarne signée Centonze (3-1, 45e+1).

Au retour des vestiaires, malgré quelques situations chaudes, dont une frappe d’Abline au-dessus et un centre dangereux de Sissoko repoussé par le portier suisse, les hommes d’Ahmed Kantari manquaient de justesse dans les trente derniers mètres. L’AS Monaco procédait à plusieurs changements pour verrouiller la fin de match et résistait aux tentatives nantaises. Une victoire grâce à Simon Adingra qui signait ainsi son premier doublé sous les couleurs du club français.