La Côte d’Ivoire lance l’exploitation de la nouvelle mine d’or de Lafigué. La cérémonie officielle de lancement d’activités s’est déroulée ce samedi 19 octobre 2024 en présence de Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministre des Mines, du Pétrole et de l’Énergie.

Après Abujar et Séguéla, la Côte d’Ivoire lance la mine d’or de Lafigué

Située dans le nord du pays, près de la ville de M’Bengué, la mine d’or de Lafigué a été découverte en 2017. Après une phase de développement ayant abouti à une première coulée en juillet dernier, elle est désormais opérationnelle et devrait jusqu’à cinq tonnes d’or produit par an pendant treize ans. Le coût de production est estimé à 975 dollars par once.

Avec cette nouvelle mine, l’État s’attend à une augmentation de la production annuelle totale, qui pourrait passer de 50 à 55 tonnes. Par ailleurs, la contribution du secteur minier au PIB pourrait atteindre 6 %, contre 3 % précédemment.

Il est à noter que la mine d’or de Lafigué est exploitée par la société canadienne Endeavour Mining, qui gère également la mine d’or d’Ity.