Le Mali vient de franchir une étape décisive dans sa souveraineté économique. Ainsi, les autorités ont pris un contrôle entier de la mine d’or de Yatela. L’information a été annoncée le jeudi 18 septembre 2024.



Mali : la mine de Yatela nationalisée



La mine de Yatala en activité depuis plusieurs années vient d’être nationalisée par les autorités militaires. Située à 25 kilomètres de Sadiola, dans la région de Kayes, elle a généré plus de 383 milliards de francs CFA de revenus pour l’État malien et les collectivités locales.



Dans le passé récent, précisément en 2013, la société SADEX avait mis fin aux différentes activités minières pour des raisons liées à la baisse de la teneur du minerai et à la complexité géologique du site. Toutefois, après plusieurs années de négociations, l’État malien a finalement racheté la totalité des parts.

Cette action stratégique marque ainsi une nouvelle ère pour le secteur minier national. Pour ce faire, la société SOREM-Mali SA, a été ciblée pour prendre en charge l’exploitation efficace et efficiente de la mine. Selon les autorités, elle aura pour mission de redémarrer la production, d’optimiser les coûts et de garantir un partage équitable des bénéfices avec les communautés locales.

Par ailleurs, cette reprise s’inscrit dans une volonté de renforcer la souveraineté nationale sur les ressources minières et de promouvoir une gestion plus transparente et responsable du secteur.