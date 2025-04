Au cœur d’Abidjan , l’Africa Sport Academy, fondée par l’ancien international Goba Michel, offre aux jeunes Ivoiriens une chance de briller. L’académie attire des talents de toute la Côte d’Ivoire et d’ailleurs, et leur fournit les outils pour réussir. Les joueurs rêvent de suivre les traces de Drogba et Eto’o, mais savent que seul le travail paie.

Un tremplin vers l’Europe

L’Africa Sport Academy se révèle un passage obligé pour les jeunes footballeurs en Côte d’Ivoire. Ils nourrissent l’ambition de rejoindre les grands clubs européens. L’académie met l’accent sur la discipline et la persévérance. Elle sait que le talent seul ne suffit pas pour percer dans le football professionnel. Les jeunes joueurs s’entraînent dur pour prouver leur engagement.

Olivier Apabe, entraîneur à l’académie, souligne le rôle des parents. « La plupart des joueurs ici ont des parents qui ont joué au football dans les années 70 et 80 à l’Africa Sport d’Abidjan. Ces parents, ayant eu la chance de se retrouver en Europe, envoient leurs enfants ici dans l’espoir qu’ils réussissent eux aussi. ». L’académie devient ainsi un pont essentiel. Le football représente une opportunité de changer leur vie. Prince Théodore Kouakou, un jeune joueur, partage son rêve. « Le football, c’est ma passion depuis que je suis petit. Quand j’étais à l’école, je jouais au foot, c’est ce que je vis pour. Je veux devenir comme Didier Drogba, Samuel Eto’o. ».

Un modèle en devenir

L’Africa Sport Academy incarne un modèle pour le football en Côte d’Ivoire. Elle mise sur la formation de qualité et les opportunités à l’international. L’académie offre aux jeunes talents l’espoir de devenir les stars de demain. Les joueurs doivent faire preuve de discipline, de persévérance et de préparation. L’Africa Sport Academy s’engage à faire briller les talents ivoiriens.

Lire aussi : La Côte d’Ivoire entre dans l’histoire



Plus qu’une académie, un espoir

L’académie ne se contente pas de former des footballeurs. Elle inculque des valeurs essentielles pour la vie. Les jeunes joueurs apprennent le respect, la solidarité et le travail d’équipe. Ils comprennent que le succès passe par l’effort et la détermination. L’Africa Sport Academy représente un espoir pour toute une génération. Elle offre une alternative à la précarité et à l’incertitude. L’académie donne aux jeunes la possibilité de construire un avenir meilleur.