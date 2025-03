En Côte d’Ivoire le jeudi 27 mars 2025 comme un jour férié et chômé sur toute l’étendue du territoire national. Cette décision, annoncée par le ministère de l’Emploi et de la Protection sociale, s’inscrit dans le cadre de l’application des dispositions légales en vigueur concernant les jours fériés en Côte d’Ivoire.

Nuit du Destin : Jour férié en Côte d’Ivoire

Cette mesure découle du décret n° 2011-371 du 4 novembre 2011 qui modifie et complète l’article 2 du décret n° 96-205 du 7 mars 1996 fixant la liste et le régime des jours fériés. « En application de ce décret, le jeudi 27 mars 2025, lendemain de la Nuit du Destin (Laylat al-Qadr), est déclaré jour férié et chômé sur toute l’étendue du territoire national », précise le document.

La Nuit du Destin ((Laylat al-Qadr) est l’une des nuits les plus sacrées du mois de Ramadan pour les fidèles musulmans. Elle est traditionnellement associée à la révélation du Coran au prophète Mahomet et est marquée par des prières et des actes de dévotion intenses.

A lire aussi : Côte d’Ivoire- Carême catholique: Des journalistes en pèlerinage à M’Brou

En Côte d’Ivoire, où l’islam est une religion largement pratiquée, cette nuit est célébrée avec ferveur par de nombreuses croyances. Pour l’année 2025, la Nuit du Destin sera enregistrée le mercredi 26 mars, et son lendemain, le jeudi 27 mars, sera donc un jour de repos officiel, permettant aux fidèles de prolonger leur temps de recueillement et de repos spirituel.