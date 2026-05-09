Côte d’Ivoire : le journaliste malien Aziz Maiga arrêté, ce que l’on sait

En Côte d’Ivoire, le journaliste malien Abdoul Aziz Younoussa Maiga, alias « Aziz Maiga Ne Ment Pas« , est interpellé et gardé à vue depuis quelques jours. Pour le moment, les motifs de son interpellation ne sont pas dévoilés. Dans un communiqué daté du 8 mai 2026, sa famille a donné des nouvelles et a rassuré qu’il se porte bien.

Côte d’Ivoire : le journaliste malien Aziz Maiga arrêté, sa famille se prononce

Selon les informations, Aziz Maiga a été interpellé par la police ivoirienne dans la soirée du dimanche 03 mai 2026. Une source proche de la famille a confié que la Côte d’Ivoire n’était pas la destination finale du journaliste malien. Il aurait décidé de faire une escale de quelques jours à Abidjan avant de continuer sur Dakar. C’est pendant le transit qu’il a été interpellé. À date, il est toujours gardé à vue.

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La famille se dit bouleversée par la situation, mais elle reste sereine et appelle tous les proches et soutiens d’Aziz à adopter la même posture. « Nous tenons à rassurer toutes les personnes de bonne volonté : Aziz se porte très bien, et nous veillons, dans la sérénité et la responsabilité, à ce que son sort connaisse un dénouement heureux dans les meilleurs délais. » Pour centraliser les informations et coordonner les actions, la famille a mis en place une cellule de crise.

Toute personne, structure ou personnalité qui souhaiterait proposer une action, une médiation ou un appui en faveur d’une résolution heureuse de la situation d’Aziz est instamment priée de passer exclusivement par ces numéros. Aucune démarche parallèle, aussi louable soit-elle dans son intention, ne saurait être considérée comme légitime aux yeux de la famille.

Appel à la retenue

La famille d’Aziz Maiga lance un appel à la retenue. Elle a formellement interdit « toute tentative de récupération médiatique, politique ou militante de l’affaire ; toute publication, commentaire ou analyse non vérifiée qui pourrait, directement ou indirectement, nuire à l’évolution favorable du dossier ; toute déclaration intempestive susceptible d’être interprétée comme une pression ou une ingérence ».

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Les proches d’un journaliste ont clairement opté pour un règlement pacifique sans aucune action hostile aux autorités ivoiriennes. « Que l’on ne s’y trompe pas : Aziz Maiga porte en son cœur la Côte d’Ivoire, pays frère qu’il a toujours respecté. Jamais, dans l’exercice de son métier ou dans sa vie privée, il n’a publié, relayé ou tenu des propos hostiles à l’égard de cette nation ni de ses dirigeants », a indiqué Ibrahim Maiga, porte-parole de la famille.