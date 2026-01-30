© Côte d'Ivoire : Mamadou Hawa Gassama condamné à 3 ans de prison

Le tribunal de première instance d’Abidjan a rendu son verdict contre le député malien, Mamadou Hawa Gassama. Il est condamné pour « offense au chef de l’État », Alassane Ouattara, ce membre du Conseil national de transition malien va également s’acquitter de 5 millions de francs CFA.

Côte d’Ivoire : le député malien, Mamadou Hawa Gassama finalement condamné pour 3 ans

Ce vendredi 30 janvier 2026, Mamadou Hawa Gassama, membre du Conseil national de la transition (CNT), le parlement du Mali, a été condamné à trois ans de prison ferme pour « offense » et « propos outrageants sur internet » envers le président ivoirien, Alassane Ouattara. Les faits remontent à septembre 2022. Lors d’une interview dans un média malien, Mamadou Hawa Gassama avait qualifié le chef de d’État ivoirien « d’ennemi du Mali ». Arrêté en juillet 2025, il effectuait un voyage privé en Côte d’Ivoire.

Selon le journaliste de l’AFP, Mr. Gassama, présent dans le tribunal et relayé par RFI, la peine d’enfermement de Mamadou Hawa Gassama est complétée d’une interdiction de territoire une fois purgée, ainsi que d’une amende de 5 millions de francs CFA (7 622 euros). Une décision jugée « excessive » et « grave » selon son avocat, Me. Mamadou Ismaila Konaté, qui n’a pas exclu de faire appel.

On retient que cette décision marque un coup d’arrêt brutal pour le parlementaire malien, alors que le procureur avait initialement requis une peine de 5 ans de réclusion. Si l’amende a été revue à la hausse par rapport aux réquisitions (passant de 500 000 à 5 millions), la défense attend désormais de prendre connaissance de l’intégralité du jugement pour envisager un éventuel appel.