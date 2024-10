Charles Rodel Dosso, ancien ministre et SGA du PPA-CI, n’est plus libre de ses mouvements. Selon le parti, l’intéressé a été enlevé par des individus cagoulés à son domicile, en présence de sa femme et de ses enfants.

Côte d’Ivoire : Charles Rodel Dosso enlevé par un commando, selon le PPA-CI

Dans un communiqué diffusé dans la soirée du samedi 5 octobre, le Parti des Peuples Africains – Côte d’Ivoire (PPA-CI) a dénoncé « l’enlèvement » de son Secrétaire général adjoint en charge de la mobilisation de la société civile. L’ex-ministre Charles Rodel Dosso aurait été enlevé par un « commando d’hommes armés encagoulés ». Selon le parti, les membres de ce commando auraient affirmé être en mission pour le gouvernement.

Sans présenter de mandat d’arrêt, ils auraient emmené le SGA et deux de ses collaborateurs « vers une destination inconnue ». Le parti exprime son indignation et dénonce avec force cette « dérive dictatoriale et ces pratiques d’un autre âge instaurées par le régime RHDP depuis la crise post-électorale de 2011 ».

Le PPA-CI demande aux services de sécurité de respecter la procédure normale (convocation et audition) s’ils ont des reproches à formuler contre le SGA et ses collaborateurs. Le parti réaffirme son soutien à Charles Rodel Dosso ainsi qu’aux deux autres personnes enlevées. Enfin, il invite le régime à renoncer à ces pratiques qui « n’honorent pas le pays ».