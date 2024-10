En Côte d’Ivoire, un drame a secoué le campus de Cocody dans la nuit du 29 au 30 septembre 2024. Un étudiant a été retrouvé mort. Face à cette situation, des avis de recherche ont été lancés pour situer les responsabilités.



Drame au campus de Cocody : la police lance un avis de recherche contre plusieurs personnes



La Direction de la Police Criminelle a lancé un avis de recherche à l’encontre de huit individus soupçonnés d’être impliqués dans le meurtre sur le campus de Cocody. Selon les autorités, les circonstances exactes de ce drame restent floues et font l’objet d’une enquête.



En effet , dans le rang des suspects activement recherchés figurent des noms comme Konin Ane Cyriac, alias « Yanko », Kouessi Toty Joël, surnommé « Non Coupable », Kamel Junior Danho, connu sous le nom de « Kada », et Gbayere Bessou Prince, surnommé « Président ». Assy Bénie, dit « Toumba », Ogou Franck Eric, alias « Katanga », et Sawadogo Aroun, également appelé « Soundjata », sont également dans le viseur des enquêteurs.



Ces individus sont considérés comme dangereux et les autorités appellent la population à la plus grande vigilance. Ainsi, tout renseignement susceptible de conduire à leur arrestation est à communiquer sans délai aux forces de l’ordre.

Pour rappel, un dispositif de sécurité renforcé a été mis en place sur le campus pour rassurer les étudiants et le personnel. Aussi, les autorités ont ordonné après ce drame sur le campus de Cocody, la destruction de nouveau siège de la FESCI. Les chambres illégalement occupées par les étudiants ont été libérés par la police.