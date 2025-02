La Côte d’Ivoire à travers le gouvernement, va démarrer, le 19 février prochain, le contrôle métrologique des instruments de mesure. Ce contrôle a pour but de s’assurer que les quantités servies aux populations correspondent aux dépenses effectuées, tout en renforçant le contrôle de l’affichage des prix dans les marchés et magasins.

Côte d’Ivoire : Lutte contre l’inflation des produits alimentaires

En Côte d’Ivoire, l’inflation alimentaire est un phénomène qui pèse sur la vie financière de la population et pourrait avoir des répercussions sur les recettes du pays. Ainsi, pour soulager la population ivoirienne, le chef du gouvernement a mis en place un contrôle métrologique. Cette décision a été prise après une réunion ministérielle visant à renforcer les mesures gouvernementales pour mieux contenir les prix, notamment ceux des produits de grande consommation en Côte d’Ivoire

Ce contrôle métrologique débutera officiellement le 19 février 2025. Toutefois, avant son lancement effectif, un contrôle des stocks sera réalisé, suivi du lancement officiel de l’opération.

« Dès demain, lancez vos inspecteurs sur le terrain pour contrôler les niveaux de stock, vous assurer qu’ils sont suffisants pour le ramadan et que les prix sont respectés. Procédez également au lancement officiel des contrôles métrologiques la semaine prochaine », a ordonné le Chef du gouvernement.

Dispositions prises pour la lutte contre la vie chère en Côte d’Ivoire

Avant la mise en œuvre du contrôle métrologique, la Côte d’Ivoire avait déjà mis en place plusieurs mesures pour lutter contre la vie chère. Ces mesures, à court et à long terme, visent à soulager les ménages. Elles incluent notamment la réglementation des prix d’une vingtaine de produits de grande consommation; l’amélioration de la production de produits vivriers, afin de contenir la flambée des prix grâce à une offre plus importante. Cette mesure comprend, l’équipement des coopératives productrices de vivriers en semences, engrais et matériels roulants; la mise en œuvre d’un projet de construction et de réhabilitation des marchés de gros, de détail et des sites de groupage.

Construction des marchés pour le contrôle métrologique

Dans le cadre de la lutte contre la cherté de la vie, le gouvernement ivoirien a construit trois marchés de gros à Abidjan, Daloa et Abengourou. En parallèle, 52 autres marchés ont été construits et financés par les projets PDC2V et PURGA 2. Ces marchés sont répartis en deux groupes dont 12 marchés relais et 40 marchés ruraux de proximité. En outre, 16 de ces marchés achevés seront inaugurés dans les prochains jours.

Autres mesures mises en place par le gouvernement

La stratégie gouvernementale de lutte contre la cherté de la vie est régulièrement réajustée. Elle repose principalement sur l’accroissement des moyens de production, de conservation et de transformation des produits vivriers; la modernisation de la production agricole, animale et halieutique, avec un recours accru à l’irrigation, à la mécanisation et aux engrais, afin d’assurer la disponibilité des produits vivriers en toutes saisons.

D’autres mesures viennent renforcer cette stratégie, notamment les facilités et subventions à l’importation de certains produits de première nécessité, tels que les ressources animales en provenance des pays de l’hinterland et la farine de blé; la revalorisation des salaires des fonctionnaires et agents de l’État; l’augmentation du SMIG pour les travailleurs du secteur privé.

Toutes ces initiatives témoignent de l’engagement du gouvernement à garantir un meilleur bien-être aux populations et à lutter efficacement contre l’inflation dans le pays.