La Côte d’Ivoire a mobilisé un montant de 1,75 milliard FCFA lors de sa nouvelle sortie sur les marchés obligataires internationaux. Une émission d’une maturité de 11 ans, avec une échéance en 2036, qui témoigne de la bonne performance financière du pays.

Côte d’Ivoire, une émission obligataire réussie sur les marchés internationaux

La Côte d’Ivoire a atteint son objectif sur les émissions obligataires internationales le mardi 25 mars. Une réussite grâce à S&P et Moody’s, qui ont participé à la réduction de 15 points du taux normal de l’émission obligataire en 2024 (6,6%), et ce, bien que le marché soit entré dans un contexte difficile et contrasté.

Ainsi, lors de l’opération, les investisseurs ont montré un réel engouement en participant à plus de 300%, avec un livre d’ordres de près de 5,2 milliards de dollars en une journée pour une participation de 180 investisseurs.La séance de l’opération a été clôturée sur un montant de 4 milliards de dollars, en raison du resserrement d’un taux d’appointage pour la Côte d’Ivoire. Soulignons que l’opération a été réalisée sur un taux de EUR swappé de 6,4%.

Qu’est-ce qu’un eurobond ?

« L’eurobond est un marché international qui consiste à combiner, à l’échelle européenne, la dette des pays de la zone euro. L’émission est réalisée entre les pays qui mettent en commun leur dette et la remboursent ensemble, en émettant ce que l’on appelle des obligations. »