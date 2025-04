Le samedi 12 avril 2025, plus de 500 conseillers municipaux de Côte d’Ivoire se sont réunis à Abidjan-Marcory pour participer à la première édition de la Journée nationale des conseillers municipaux, organisée par l’Union nationale des conseillers municipaux de Côte d’Ivoire (UNACOM-CI). Cette initiative visait à renforcer les compétences des élus locaux en les formant à leurs droits et devoirs, dans le cadre de la stratégie de développement national.

Un engagement pour une gouvernance renforcée en Côte d’Ivoire

Sous le thème « Le rôle des conseillers municipaux dans la stratégie de développement de la Côte d’Ivoire », la journée a été rythmée par des présentations, des panels et des échanges interactifs. Les débats ont porté sur les missions des conseillers municipaux, leur place dans les collectivités locales et leur rôle dans le processus de décentralisation.

Mey Kellasar Serge, président de l’UNACOM-CI, a souligné l’importance de cette rencontre : « C’est ensemble, main dans la main, que nous pourrons renforcer nos compétences, mieux comprendre nos droits et devoirs, et contribuer efficacement au développement de nos collectivités. »

Le ministre Coulibaly Gervais, intervenant comme panéliste, a rappelé que le conseiller municipal est un représentant actif de la population, chargé de faire le lien entre les citoyens et la mairie, au-delà de sa simple présence aux réunions, et ce, malgré le caractère bénévole de sa fonction. Pour sa part, Mme Sanogo Mariam, deuxième adjointe au maire de Bingerville, a salué l’initiative, soulignant son importance pour renforcer l’implication des conseillers dans la gestion locale.

A lire aussi : Côte d’Ivoire : un cadre économique redynamisé

Cette première édition marque une étape significative dans le renforcement de la gouvernance locale en Côte d’Ivoire. En outillant les conseillers municipaux, l’UNACOM-CI entend promouvoir une gestion municipale plus efficace et transparente, alignée sur les objectifs de développement du pays.