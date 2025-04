La Côte d’Ivoire s’investit pour offrir un meilleur cadre économique à tous les acteurs impliqués dans ce secteur. À cet effet, un projet de loi a vu le jour ce mercredi 9 avril 2025. Ce dernier est censé redynamiser le milieu économique grâce à une politique de développement plus efficace.

Côte d’Ivoire : un cadre économique attractif

Le gouvernement de la Côte d’Ivoire s’est réuni ce mercredi 9 avril 2025 en son traditionnel Conseil des ministres. À cette occasion, Alassane Dramane Ouattara et ses collaborateurs ont adopté une nouvelle loi relative à la vie économique du pays. En effet, cette loi fixe le cadre général de la politique de développement économique. Plus encore, elle énonce les principes d’encadrement des acteurs du milieu économique.

Parmi ces acteurs, on retrouve les sociétés coopératives, les fondations, les associations entreprenantes et responsables, sans oublier les entreprises sociales. Ces dernières apportent une aide considérable au gouvernement pour répondre aux besoins de la société. Cela passe par l’assistance aux personnes en difficulté, la protection de l’environnement, l’accès à l’éducation, à la santé et à l’eau.

Selon Amadou Coulibaly, porte-parole du gouvernement, cette loi précise le rôle des acteurs de l’État et offre un cadre plus favorable et sécurisé pour les investissements économiques. Avec ce projet de loi, la Côte d’Ivoire devrait attirer davantage d’investisseurs dans les mois ou années à venir.