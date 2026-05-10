Côte d’Ivoire : pourquoi Assalé Tiémoko croit pouvoir gagner à Cocody

Assalé Tiémoko a officiellement déclaré sa candidature pour les élections municipales de 2028. Le président du mouvement « Aujourd’hui et Demain, la Côte d’Ivoire » (ADCI), maire en exercice de Tiassalé, a exprimé son ambition de prendre les rênes de la mairie de Cocody. Il ne sera donc pas candidat à Tiassalé, son fief politique connu de tous. L’ancien député dit porter un projet ambitieux pour Cocody où il réside depuis 27 années.

Municipales 2028 en Côte d’Ivoire : Assalé Tiémoko vise la mairie de Cocody

Recalé pour l’élection présidentielle d’octobre 2025 et battu lors des élections législatives de décembre 2025, Tiémoko Antoine Assalé met le cap sur les élections municipales. Mais cette fois, il ne compte pas se présenter à Tiassalé. L’ancien député a officiellement annoncé sa candidature pour la commune de Cocody. Une ambition surprenante. Principale question qui subsiste : comment compte-t-il s’y prendre dans une commune qui n’est pas son fief ? Pour beaucoup d’observateurs, c’est un gros risque que le maire de Tiassalé veut prendre.

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Assalé Tiémoko semble bien avoir mesuré le risque et s’y est visiblement préparé. Il rappelle qu’il est habitant de Cocody depuis 27 ans. Un aspect non négligeable quant à la maitrise des défis des populations. « Le diagnostic est sans équivoque. La majorité des inscrits de Cocody ne croit plus aux élections ni au leadership politique qui lui est proposé. La participation électorale, historiquement faible, a atteint un niveau critique, révélant une profonde crise de confiance envers les élus et l’action publique locale. Malgré la richesse de la commune, les habitants ne perçoivent pas, au quotidien, les retombées positives de cette prospérité », a-t-il indiqué.

Il compte également sur ses expériences acquises à la tête de la mairie de Tiassalé comme un atout majeur pour apporter une nouvelle stratégie de développement à Cocody. « Mon parcours de député et de maire à Tiassalé m’a permis de démontrer qu’une autre manière de gouverner est possible. Nous avons transformé une commune oubliée avec un budget de 800 millions en une commune attrayante et visible aujourd’hui. Le gouvernement nous a décerné deux Prix nationaux d’excellence, de 3ᵉ et 2ᵉ meilleur maire de Côte d’Ivoire en 2022 et 2023 », a-t-il déclaré.

Ce que propose Assalé Tiémoko pour Cocody

Pour aller à la conquête de l’électorat de Cocody, le maire de Tiassalé propose un projet à cinq axes majeurs. Il promet la transparence dans la gestion municipale, la justice sociale urbaine, la mobilisation de l’intelligence locale dans la prise de décision, la reconstruction du lien entre l’engagement citoyen, la participation électorale et la construction d’un vivre-ensemble avec toutes les sensibilités politiques.

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Dans cette bataille électorale qui s’annonce, Assalé Tiémoko fait du taux de participation l’un de ses objectifs à atteindre. « Nous savons que la clé de notre succès en 2028 sera le taux de participation. Aujourd’hui, les élus de Cocody bénéficient d’une légitimité arithmétique mais d’une légitimité politique fragile, à cause de l’abstention massive », a-t-il indiqué.

Être élu avec 90 % d’abstention, c’est être majoritaire sur une minorité conservatrice. Il faut changer la donne. Les citoyens votent lorsqu’ils sont convaincus que la politique peut réellement changer leur vie. Nous irons à leur rencontre, maison par maison, pour leur montrer qu’avec nous, une nouvelle façon de faire de la politique est possible : une mairie au service de tous.

Cocody, bastion du PDCI-RDA : Assalé Tiémoko reste serein

Le maire de Tiassalé est conscient qu’il va falloir affronter le Parti démocratique de Côte d’Ivoire – Rassemblement démocratique africain (PDCI-RDA) pour prendre le contrôle de Cocody. Cette commune est le fief du parti de Tidjane Thiam, mais Assalé Tiémoko pense que rien n’est gagné d’avance, surtout dans une zone électorale où « 80 à 90 % des inscrits ne votent plus ». Le candidat assure qu’il se donnera les moyens pour convaincre les populations de Cocody, « quels que soient leurs bords politiques, d’essayer une autre vision ».

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Quant à la constitution de sa liste de candidatures, l’ADCI restera ouverte à tous. Il tend la main à « tous les enfants et groupements d’intérêt de Cocody ». Assalé Tiémoko confie que la liste de son mouvement politique pourrait intégrer des cadres d’autres partis politiques.