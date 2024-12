Dans le cadre de sa mission de protection des consommateurs, la direction régionale du commerce et de l’industrie du Gôh en Côte d’Ivoire a procédé à l’incinération de 7,805 tonnes de produits alimentaires et autres marchandises saisis. Cette opération s’est déroulée mardi 24 décembre 2024 sur le site de la décharge publique de Gagnoa.

Ces produits, saisis entre janvier 2022 et décembre 2024, étaient impropres à la consommation pour diverses raisons : péremption, avarie, contrefaçon ou encore interdiction de vente. Leur valeur totale a été estimée à plus de 15,8 millions FCFA.

Selon Akahoua Brou Evariste, directeur régional du commerce et de l’industrie de la région du Gôh en Côte d’Ivoire, cette incinération était nécessaire pour assainir le marché et protéger la santé des consommateurs. « La détention de ces produits dans nos magasins était devenue encombrante », a-t-il expliqué.

Les produits détruits comprenaient notamment des huiles alimentaires, du riz, de la margarine, des biscuits, du lait, des boissons sucrées, des bouillons, des conserves et des produits d’entretien.

Cette opération s’inscrit dans une démarche plus globale de lutte contre la commercialisation de produits de mauvaise qualité en Côte d’Ivoire. Les autorités appellent les consommateurs à la vigilance et les invitent à vérifier les dates de péremption avant d’acheter un produit. Les opérateurs économiques sont également incités à respecter la réglementation en vigueur et à éliminer les produits périmés de leurs stocks.

Cette incinération est la dernière en date d’une série d’actions menées par la direction régionale du commerce et de l’industrie du Gôh. En juillet 2021, ce sont près de 10 millions FCFA de produits impropres à la consommation qui avaient été détruits.