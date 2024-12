L’OMS (Organisation mondiale de la santé) a lancé un appel d’urgence pour collecter 56,4 millions de dollars en faveur de la Syrie. Cet appel vise à répondre aux besoins sanitaires d’urgence du pays.

La Syrie traverse une crise majeure de santé publique due à la recrudescence des violences liées à la guerre. Pour aider les victimes sur le plan sanitaire, l’OMS a besoin d’un financement de 56,4 millions de dollars. Cet appel vise à intensifier les soins pour les victimes du conflit.

Selon Christina Bethke, représentante par intérim de l’OMS en Syrie, un financement complet permettrait à l’organisation de mettre en œuvre sa stratégie sur une période de six mois :

« Si elle est entièrement financée, la stratégie de six mois de l’OMS vise à renforcer davantage les soins de traumatologie, à déployer des ambulances, à rétablir les services de santé maternelle et infantile, à renforcer la surveillance des maladies et à permettre l’orientation rapide des patients », a-t-elle déclaré.