La Côte d’Ivoire se positionne une nouvelle fois comme un acteur clé dans la défense en Afrique de l’Ouest. Le 27 novembre, un exercice de grande envergure organisé par les Forces armées en coopération avec les Forces armées françaises s’est déroulé sur la piste de l’aérodrome de Bouaké. Cette manœuvre vient s’ajouter aux récents entraînements conjoints entre les FACI et l’armée française qui se sont déroulés plus tôt dans l’année. L’occasion pour de nombreuses autorités présentes d’observer les forces armées à l’œuvre.

Côte d’Ivoire : les FACI en démonstration de force dans un exercice militaire

Sur la piste de Bouaké, on observe les GAT (Groupes Armées Terroriste) prendre à partie le GATA (Guidage Aérien Tactique Avancé) et les JTAC (Joint Terminal Attack Controller). Près d’une heure de simulation d’un théâtre de guerre se déroule alors sous les yeux de l’assistance et les importants moyens aériens des FACI et de l’armée française se coordonnent pour mettre fin à l’attaque terroriste. C’est aux commandes du GATA que l’intégralité de l’opération est pilotée en mettant en œuvre les capacités aériennes française et ivoirienne.

Le largage de troupes aéroportées du 1er BCP, du 43ème BIMA et du 2ème REP par avions de transport C130 et A400 appuyés de Mirage 2000 met fin aux actions terroristes. Les « blessés » sont pris en charge par un CASA et évacués.

Cet exercice montre la réactivité ainsi que la capacité opérationnelle des FACI à coopérer avec la France. Grâce à nos Forces armées, la Côte d’Ivoire se place directement sur le devant de la scène africaine comme pilier de la défense régionale.

Un partenariat militaire historique entre la Côte d’Ivoire et la France

Ces dernières années, la Côte d’Ivoire et la France ont consolidé leur coopération militaire à travers des exercices conjoints. Ces exercices renforcent l’interopérabilité et les capacités des Forces armées Ivoriennes. En 2024, plusieurs exercices organisés sur le sol ivoirien, a permis de mettre en valeur l’expertise militaire de la Côte d’Ivoire et consolidé son rôle d’acteur de la stabilité en Afrique de l’Ouest.

Ces manœuvres conjointes avec la France ont permis de perfectionner les compétences en matière de gestion des crises et de coordination interarmées, avec des scénarios de lutte contre le terrorisme et les conflits asymétriques. Grâce aux infrastructures modernes et sa position stratégique, la Côte d’Ivoire s’affirme comme un acteur clé dans la sécurité régionale. Les Forces françaises, de leur côté, apportent leur soutien en termes de formation avancée et de partage de savoir-faire.

Ce partenariat renforcé témoigne de la volonté des deux pays de sécuriser la sous-région tout en valorisant les capacités locales de défense et place la Côte d’Ivoire au cœur des initiatives de sécurité en Afrique de l’Ouest.

Fleur KOUADIO (Collaboratrice)