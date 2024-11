Quelques mois après la découverte du projet Koné dans le nord de la Côte d’Ivoire, le pays annonce une nouvelle découverte aurifère de « classe mondiale » à Tanda, dans le nord-est. L’annonce a été faite le 26 novembre par Ian Cockerill, PDG du groupe minier canadien Endeavour Mining, à l’issue d’une rencontre avec le président Alassane Ouattara.

Côte d’Ivoire : 02 gisements géants découverts en quelques mois

Selon une note de la présidence, cette nouvelle mine devrait produire environ 11 tonnes d’or par an, pour un total estimé à 150 tonnes. Elle permettra également de créer plus de 4 000 emplois directs et indirects.

D’après les autorités, ces découvertes successives viennent confirmer la dynamique positive du secteur minier ivoirien. En dix ans, la production d’or du pays a plus que doublé, passant de 20 tonnes en 2014 à plus de 50 tonnes en 2023. Cette croissance est notamment due à l’entrée en production de nouvelles mines, comme celle de Lafigué inaugurée en octobre dernier.

Avec deux nouvelles mines de grande envergure à l’horizon, la Côte d’Ivoire s’affirme comme un acteur majeur de l’or en Afrique de l’Ouest. Pour rappel, Endeavour Mining, déjà présent dans le pays depuis plusieurs décennies avec la mine d’Ity, renforce ainsi sa position dominante sur le marché ivoirien.