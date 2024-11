En Côte d’Ivoire, les forces de l’ordre ont porté un coup dur à un réseau criminel spécialisé dans la fraude documentaire et le trafic de véhicules volés à Port-Bouët. C’est l’opération, baptisée « Épervier 10 », lancée il y a quelques jours, qui a permis d’interpeller plusieurs individus impliqués dans une vaste escroquerie visant les entreprises de location de voitures.

Un réseau de faussaires et de revendeurs de voitures volées démantelé à Port-Bouët en Côte d’Ivoire

Selon les informations, les mis en cause utilisent un mode opératoire bien rodé en Côte d’Ivoire. En effet, ils louaient des véhicules sous de fausses identités, puis falsifiaient les documents administratifs pour revendre les voitures à des prix attractifs. Cette méthode leur a permis d’opérer pendant plusieurs mois, causant d’importantes pertes financières aux entreprises victimes.

Au cœur de ce réseau, le cerveau, connu sous les initiales N.A.Y., a été arrêté en flagrant délit alors qu’il s’apprêtait à conclure une nouvelle transaction. Son arrestation a permis aux enquêteurs de remonter jusqu’aux autres membres du groupe. Les délinquants ont tous été transférés au parquet pour la suite des enquêtes.

Cette affaire met en lumière les risques encourus par les entreprises de location de voitures, mais aussi par les particuliers qui achètent des véhicules d’occasion en Côte d’Ivoire. Il est donc essentiel de rester vigilant et de vérifier soigneusement l’identité du vendeur ainsi que la provenance du véhicule. Les investigations se poursuivent afin d’identifier et d’interpeller tous les complices de N.A.Y. Les autorités compétentes travaillent également à récupérer les véhicules volés et à les restituer à leurs propriétaires légitimes.