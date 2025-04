En Côte d’Ivoire, l’efficacité des patrouilles de la Brigade Anti-Criminalité (BAC) zone nord a permis de déjouer une tentative de vol dans une agence de transfert d’argent située derrière l’hôtel résidence Niablé, à Cocody Angré 8ème tranche. L’intervention, menée dans le cadre de l’opération Épervier 10, s’est déroulée dans la nuit du 10 au 11 avril 2025, suite à une information faisant état de trois individus armés de couteaux qui tentaient de s’introduire de force dans l’établissement.

Opération Épervier 10 : un jeune homme arrêté en flagrant délit de tentative de vol dans une agence de transfert à Cocody en Côte d’Ivoire

L’arrivée prompte de l’équipage de la BAC sur les lieux a mis en déroute les malfaiteurs. Ainsi, deux des suspects, qui assuraient le guet à l’extérieur de l’agence, ont immédiatement pris la poudre d’escampette se volatilisant dans l’obscurité. Cependant, le troisième individu, qui se trouvait déjà à l’intérieur de l’agence, n’a pas eu le temps de s’échapper et a été interpellé par les forces de l’ordre. Lors de son arrestation, il était en possession d’un couteau, confirmant la nature de la tentative de vol à main armée.

L’individu arrêté a été identifié comme étant T.Y., âgé de 20 ans. Il a été immédiatement placé en garde à vue et sera mis à la disposition de la justice pour répondre de ses actes. Toutefois, les services de la Police nationale de Côte d’Ivoire ont indiqué qu’une enquête est en cours en vue de mettre la main sur les deux autres complices qui ont réussi à s’échapper lors de l’intervention de la BAC. Cette intervention rapide et efficace de la BAC témoigne de l’importance des patrouilles nocturnes dans la prévention et la répression des actes criminels dans les zones urbaines.