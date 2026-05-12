Côte d’Ivoire : Vagondo Diomandé présente la stratégie de digitalisation de l’état civil

Ce mardi 12 mai, l’Assemblée générale annuelle de l’ID4Africa a été lancée. Invité à la cérémonie officielle de lancement, Vagondo Diomadé, ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, qui fait le point des actions menées par la Côte d’Ivoire pour la digitalisation de l’état civil.

Côte d’Ivoire – ID4Africa : Vagondo Diomandé expose les avancées de l’identification digitalisée

Dans son intervention à l’ouverture de l’Assemblée générale annuelle d’ID4Africa, Vagondo Diomandé a indiqué que la Côte d’Ivoire a amorcé une révolution numérique dans la gestion de l’identification des citoyens. Selon le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité, la stratégie mise en œuvre est basée sur trois piliers. La Côte d’Ivoire agit pour un état civil modernisé, une identification fiable des personnes et une digitalisation progressive des services publics.

Lire aussi : ID4Africa 2026 : l’Assemblée générale annuelle s’ouvre en Côte d’Ivoire

En ce qui concerne l’état civil, « la Côte d’Ivoire a entrepris un vaste chantier de modernisation visant à garantir l’enregistrement effectif des faits d’état civil sur l’ensemble du territoire national ». « S’agissant de l’identification, notre pays a franchi une étape majeure avec la mise en place d’un système moderne de production de titres sécurisés, conforme aux standards internationaux », a ajouté le ministre Vagondo Diomandé. Quant au Registre national des personnes physiques, il « poursuit sa structuration progressive afin de constituer un socle durable d’identité unique et authentifiable ».

Le ministre a indiqué que l’identité « facilite l’accès aux services financiers, à l’assurance, à la santé, à l’éducation, à l’emploi formel, ainsi qu’aux programmes sociaux ciblés. Elle devient, à ce titre, un outil concret de réduction des inégalités ».

L’identité ne peut plus être appréhendée comme un simple instrument administratif. Elle constitue aujourd’hui une infrastructure stratégique au service de la gouvernance, de la sécurité, de l’inclusion sociale et du développement économique. Vagondo Diomandé

Faire de l’identification numérisée un outil de sécurité

Placée sous le thème « Identité numérique : des infrastructures publiques numériques aux écosystèmes publics numériques« , l’Assemblée générale annuelle de l’ID4Africa aborde des thématiques spécifiques qui intègrent les contextes des pays. À propos du thème, le ministre Vagondo Diomandé appelle à des réflexions qui feront de l’écosystème numérique un outil de « l’authentification sécurisée en ligne, l’accès simplifié aux services publics numériques, la signature électronique, la dématérialisation des procédures administratives, l’échange sécurisé de données entre administrations habilitées ».

Lire aussi : Modernisation de l’état civil : la Côte d’Ivoire sollicite l’aide de l’Allemagne

À l’heure où les défis sécuritaires sont marqués par une forte montée du terrorisme en Afrique, le ministre ivoirien de la Sécurité a indiqué que la mise en place d’un système optimisé d’identification permet de renforcer la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Elle peut favoriser une meilleure sécurisation des frontières à travers la gestion des flux migratoires.

