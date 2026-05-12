Macron déclare que la jeunesse française a un destin lié avec l’Afrique

Le président français Emmanuel Macron a dit tout le bien qu’il pense du continent africain. Au cours d’un entretien accordé aux médiais français à la clôture du sommet Africa Forward, il a évoqué le bilan de sa politique africaine. Pour le président Macron, la relation France-Afrique est de beaux jours jours devant elle. « L’Afrique va réussir et on réussira avec », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron réaffirme son « admiration » pour le continent africain

Emmanuel Macron se réjouit de sa politique africaine. Pour lui, ce bilan comble les attentes et répond à ses préoccupation de début. Il a rappelé que son objectif était de « réinventer » la relation entre la France et l’Afrique et « d’acter que c’est un partenariat d’égal à égal ». Neuf ans après, il est « hyper fier de ce bilan ». Le président français assir qu’il n’a pas de « regrets ». Il affirme qu’il a « une immense ambition » pour l’Afrique, « ce continent » qu’il dit aimer.

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Pour Emmanuel Macron, le continent africain est « un trésor pour le monde », c’est le contient « le plus jeune, le plus dynamique au monde ». « Je veux que notre jeunesse en France comprenne qu’elle a un destin lié avec ce continent. L’Afrique va réussir et on réussira avec », a-t-il déclaré.

Emmanuel Macron à propos du mouvement anti-France en Afrique

Même si la France conserve encore une bonne image dans plusieurs pays africains, le président français reconnaît qu’il y a du rejets par endroits. « Il y en a, il faut être lucide », a-t-il indiqué. Selon ses dires, ce rejet est présent « dans une partie de la jeunesse qui est poussée par certains activistes, qu’on écoute parfois beaucoup, et quand on relaie aussi les récits qui sont faits par d’autres puissances, qui sont les vrais colonisateurs du XXIᵉ siècle et qui sont les Russes et d’autres ».

Une pensée pour le peuple malien

Depuis quelques semaines, des attaques de groupes armés terroristes font des victimes au Mali. Des attaques coordonnées lancées le 25 avril dernier ont causé la mort de plusieurs personnes dont le général Sadio Camara, ministre de la Défense au moment des faits.

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« Je pense au peuple malien et à ce qu’il subit depuis tant d’années sous les coups de boutoir de groupes terroristes », a indiqué le président Emmanuel Macron. Lors d’une prise de parole au sommet Africa Forward, il a indiqué la situation actuelle du pays montre que le régime militaire n’avait certainement pas pris la bonne décision en exigeant le retrait des troupes françaises.