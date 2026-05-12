ID4Africa 2026 : l’Assemblée générale annuelle s’ouvre en Côte d’Ivoire

Du 12 au 15 mai 2026, la Côte d’Ivoire va abriter l’Assemblée générale annuelle qui réunit les acteurs de l’écosystème africain de l’identité numérique. Ce conclave de haut niveau porte sur l’Identity for all Africa (ID4Africa). À l’occasion de cette rencontre, la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification (SNEDAI) va présenter ses dernières innovations. L’édition 2026 est placée sous le thème : « Identité numérique : De l’inspection approfondie des données aux écosystèmes publics numériques« .

La Côte d’Ivoire abrite l’Assemblée générale annuelle de l’ID4Africa

Les acteurs de la gouvernance numérique se retrouvent en Côte d’Ivoire du 12 au 15 mai 2026. Ils sont attendus à l’Assemblée générale annuelle de l’ID4Africa qui va se tenir au Parc des expositions, à Abidjan – Port-Bouët. Sur la liste des invités figurent des gouvernants, des représentants d’institutions publiques, des acteurs privés, des experts (plus de 200) et des partenaires internationaux. Tout ce monde impliqué dans la gouvernance numérique se réunit autour des thématiques liées à la biométrie et aux solutions digitales en matière d’identité.

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Cette Assemblée générale annuelle offre également un cadre diplomatique où des échanges bilatéraux peuvent se tenir. L’objectif est de construire un réseautage puissant mettant différentes structures et institutions en synergies pour booster le secteur. Les participants y trouvent des opportunités uniques de formation, de collaboration et de réseautage, tout en discutant des défis et des opportunités liés à l’identité numérique. Les échanges contribuent à orienter les décisions des gouvernements africains et à renforcer l’identité comme levier de développement socio-économique.

Le modèle ivoirien en vedette

Les participants auront droit à un exposé sur le modèle ivoirien sur la gestion des pièces d’identité. Cette séquence sera assurée par les services techniques de la Société nationale d’édition de documents administratifs et d’identification (SNEDAI). Le système de gestion des demandes de visa d’entrée en Côte d’Ivoire, de gestion du service de délivrance d’actes d’état civil ou de certificats de nationalité, sera expliqué. La Côte d’Ivoire est dans une bonne phase de la digitalisation de ses services administratifs. Tout ce processus sera expliqué aux participants.

Fondé en 2014, ID4Africa se présente comme un mouvement panafricain qui travaille à la mise en place de solutions adaptées aux réalités des écosystèmes identitaires des pays africains. L’Assemblée générale annuelle d’ID4Africa réunit chaque année des gouvernements, des agences de développement, des entreprises innovantes et la société civile autour d’un programme construit sur les besoins prioritaires du continent. En parallèle, une exposition internationale présente les dernières technologies et solutions adaptées aux réalités africaines.

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L’Assemblée générale annuelle d’ID4Africa propose une approche inclusive et diversifiée qui encourage chaque pays à explorer des stratégies adaptées à ses besoins et à son contexte.