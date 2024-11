La Côte d’Ivoire s’apprête à durcir sa politique anti-tabac. En effet, le projet de loi de finances 2025 prévoit une augmentation record de la taxe sur le tabac, portant son taux de 49% à 70%. Une mesure ambitieuse qui s’inscrit dans la lignée des recommandations de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) visant à atteindre un taux de taxation d’au moins 70% du prix de vente au détail. Cette mesure pourrait fortement impacter le coût des produits du tabac sur le marché.

Taxe sur le tabac en Côte d’Ivoire : le gouvernement annonce une hausse importante

Si cette hausse de taxation est susceptible de générer des recettes supplémentaires pour l’État, elle suscite également des réactions mitigées. Pour certains, il s’agit d’un moyen efficace de réduire la consommation de tabac, de protéger la santé publique et de générer des fonds pour financer des programmes de prévention.

Toutefois, cette mesure pourrait avoir des conséquences économiques et sociales. Les fabricants de cigarettes et les buralistes s’inquiètent d’une éventuelle baisse de leurs ventes et d’une augmentation du marché parallèle. De plus, certains experts craignent que cette hausse ne pénalise les consommateurs les plus modestes, qui pourraient être tentés de se procurer des cigarettes de contrebande, moins chères mais de qualité inférieure et souvent plus nocives.

Il sera donc essentiel de mettre en place un dispositif d’accompagnement pour atténuer les effets négatifs de cette mesure, notamment en renforçant les contrôles douaniers pour lutter contre la fraude et en proposant des alternatives aux fumeurs, comme des programmes de sevrage tabagique.