Les Éléphants de Côte d’Ivoire ont terminé en 2e position de leur groupe des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations 2025 (CAN 2025), grâce à une victoire éclatante face au Tchad. Ce match, disputé mardi 19 novembre au stade Félix Houphouët-Boigny d’Abidjan, a permis aux Ivoiriens de retrouver le sourire après quelques résultats décevants lors des précédentes journées. Mais cette victoire ne leur a pas permis d’être leader du groupe G.

La Côte d’Ivoire clôture les éliminatoires de la CAN 2025 avec une large victoire face au Tchad (4-0)

Les joueurs d’Emerse Faé ont dominé la rencontre de bout en bout, en inscrivant quatre buts. D’abord Bayo Vakoum à la 25e minute et Simon Adingra (37ᵉ) avant la pause. En seconde mi-temps, Franck Kessié et ses coéquipiers n’ont laissé aucune chance aux Tchadiens. Ainsi, Emmanuel Agbadou aggrave le score pour les Éléphants à la 78ᵉ minute, puis Oumar Diakité est venu finir le travail en plantant le quatrième but dans le temps additionnel (90+3).

Avec cette victoire (4-0), la Côte d’Ivoire déjà qualifiée a juste terminé sa campagne éliminatoire de la CAN 2025 avec le sourire, mais en cédant sa place de leader du groupe G au profit de la Zambie. Les champions d’Afrique en titre pourront donc aborder la phase finale de la CAN avec confiance, car ayant fini avec une large victoire. Avec cette qualification en poche, les Éléphants peuvent désormais se concentrer sur la préparation de la Coupe d’Afrique des nations. Le tirage au sort des poules de la CAN 2025 aura lieu très prochainement.