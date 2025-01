L’ASEC Mimosas a réalisé une performance remarquable en s’imposant largement face à Orapa United (4-0) lors de la dernière journée de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération CAF (Coupe CAF). Grâce à cette victoire, les Mimosas arrachent leur qualification pour les quarts de finale de la compétition.

ASEC Mimosas qualifié en quarts de finale de la Coupe CAF

Les buteurs de la rencontre sont Célestin Ecua, auteur d’un doublé (36e et 64e minutes), Armand Dagrou (79e minute) et Salifou Diarrassouba (90e+2). Cette victoire éclatante permet à l’ASEC Mimosas de terminer à la deuxième place du groupe C, derrière l’USM Alger, et de se qualifier pour le prochain tour.

La qualification de l’ASEC Mimosas était loin d’être assurée avant le coup d’envoi de cette rencontre. En effet, les Mimosas devaient impérativement s’imposer face au club Botswanais, Orapa United tout en espérant un faux pas du Jaraaf de Dakar, leur principal concurrent pour la deuxième place du groupe. C’est chose faite grâce à la victoire des Algériens face au Jaraaf (2-0).

Les joueurs du club ivoirien ont livré une prestation de haute volée, dominant leur adversaire du début à la fin. Leur efficacité offensive et leur solidité défensive ont été les clés de leur succès. Cette qualification récompense les efforts de l’équipe et de son staff technique tout au long de la compétition.

Les prochaines étapes

Les Mimosas vont désormais pouvoir se concentrer sur la préparation des quarts de finale. Leurs adversaires seront connus lors du tirage au sort. Les supporters ivoiriens peuvent être fiers de leur équipe et espèrent voir l’ASEC Mimosas aller encore plus loin dans cette compétition.

Classement final du groupe C