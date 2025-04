Le président sénégalais, Bassirou Diomaye Faye, a exprimé ses efforts pour réintégrer le Mali, le Burkina Faso et le Niger au sein de la CEDEAO. Malgré ses tentatives, il a reconnu la souveraineté de ces nations et leur droit à choisir leur propre voie. Cette déclaration survient dans un contexte de tensions régionales, marqué par le retrait de ces trois pays de l’organisation ouest-africaine.

Le plaidoyer du président sénégalais Faye

Bassirou Diomaye Faye a souligné son rôle de médiateur, désigné par la CEDEAO, pour faciliter le dialogue avec les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES). Il a affirmé : « J’ai plaidé pour que les gens se retrouvent autour d’une table et discutent pour préserver les chances de maintien d’une organisation sous-régionale 1 forte ».

Le président a insisté sur le respect de la souveraineté de chaque nation : « Ils sont libres de leurs choix et ce sont eux qui décident de ce qu’ils veulent faire et là où ils veulent aller ». Le chef de l’État sénégalais a exprimé son désir de maintenir une CEDEAO unie. Il a reconnu la liberté des pays de l’AES à déterminer leur propre avenir. Le président Faye a souligné l’importance de préserver les liens de partenariat avec ces nations. Il a assuré avoir fait tout son possible pour faciliter leur réintégration dans la CEDEAO.

Relations avec la France

Concernant les relations avec la France, Bassirou Diomaye Faye a clarifié la nouvelle orientation du Sénégal. Il a expliqué que la France reste un partenaire important, mais que le Sénégal a décidé de « réorienter sa trajectoire », notamment en ce qui concerne la présence militaire française. Il a ajouté : « On n’a voulu manquer de respect ou humilier personne, encore moins à chercher un coup d’éclat dans cette affaire ». La France demeure un partenaire clé pour le Sénégal, selon le président Faye. Le Sénégal a choisi de redéfinir sa relation avec la France, en particulier sur le plan militaire. Le président a assuré que cette décision a été prise dans le respect mutuel. Les installations militaires françaises à Dakar ont été restituées au Sénégal.