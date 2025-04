Le président nigérian Bola Tinubu veut reprendre contact avec Abdourahamane Tiani, président du Niger. Après les escalades entre Abuja et Niamey, les deux parties tentent de concilier leurs positions. Le ministre nigérian des Affaires étrangères, Yusuf Tuggar, porteur d’un message spécial, est attendu dans la capitale nigérienne.

Nigéria : Bola Tinubu veut renouer le dialogue avec Abdourahamane Tiani

Le ministre des Affaires étrangères du Nigeria est attendu à Niamey. Selon les informations, il vient de la part du président Bola Tinubu, qui envoie un message spécial au général Tiani. Cette tentative de rapprochement intervient après des escalades bien nourries entre Niamey et Abuja. Le Niger a accusé le Nigeria d’avoir commandité et soutenu des attaques armées qui ont touché son territoire. Des accusations catégoriquement rejetées par la partie nigériane.

Selon des sources diplomatiques, on apprend que le ministre Yusuf Tuggar se rend à Niamey afin de plaider pour la réouverture des marchés transfrontaliers situés au nord du Nigéria et reliés aux régions frontalières de Maradi et Zinder, deux localités nigériennes. La délégation mandatée par Bola Tinubu pourrait également aborder l’épineuse question de l’énergie électrique, le Nigéria étant un important fournisseur du Niger.

La brouille entre le régime militaire nigérien et les autorités nigérianes remonte au coup d’État de juillet 2023. Le Nigeria, assurant la présidence de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), faisait partie des pays qui ont porté et mis en application les sanctions économiques infligées au Niger. Le président nigérian Bola Tinubu s’était fermement opposé au coup d’Etat. Une posture que le général Abdourahamane Tiani et son équipe n’ont pas digérée.

Le Niger et le Nigeria partagent de bonnes relations de voisinage datant de longue date. La proximité entre les deux pays est très visible, notamment dans les zones frontalières. C’est d’ailleurs pour cette raison que des dignitaires et leaders religieux nigérians ont œuvré pour le retour de la paix entre les deux pays. Le Nigeria est même soupçonné de ne pas avoir eu la main ferme dans la mise en application des sanctions contre le Niger.

Rapports difficiles avec le Bénin

Ce n’est pas seulement avec le Nigeria que le Niger s’est embrouillé. Ses relations avec le Bénin sont aujourd’hui moins stables. Même si les autorités des deux pays font l’effort de rétablir les relations diplomatiques et économiques, les différends peinent à faire table rase. Les négociations évoluent, mais c’est toujours le statu quo au niveau de la frontière qui relie les deux pays. Le Niger maintient sa frontière fermée et évoque officiellement des raisons de sécurité.