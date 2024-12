La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) défend le Nigéria et ses États membres contre des accusations non fondées. Ces accusations concernent un prétendu parrainage du terrorisme, une affirmation que l’institution réfute catégoriquement. La CEDEAO souligne l’engagement constant du Nigéria pour la paix et la stabilité dans la région ouest-africaine.

La CEDEAO rejette toute allégation liant le Nigéria au terrorisme

La Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest exprime son inquiétude face aux récentes accusations dirigées contre le Nigéria et d’autres membres de l’organisation.Ces accusations prétendent que certains États de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest soutiendraient le terrorisme, une idée fermement rejetée par la Commission.

Depuis des décennies, le Nigéria joue un rôle clé dans la promotion de la paix et de la sécurité dans la sous-région. La Force Multinationale Mixte (MNJTF), dirigée par le Nigéria, a obtenu des résultats concrets dans la lutte contre l’insécurité.

Selon la CEDEAO : « Un pays aussi généreux et magnanime ne saurait devenir un État parrain du terrorisme. » Les efforts du Nigéria pour stabiliser la région s’étendent bien au-delà de ses frontières nationales, selon les responsables de la Communauté Économique des États de l’Afrique de l’Ouest .

L’organisation appelle tous les acteurs régionaux à privilégier le dialogue et la coopération pour résoudre les différends.De fausses accusations sans preuves solides nuisent aux efforts collectifs pour construire une région ouest-africaine stable et prospère. La CEDEAO insiste sur la nécessité d’éviter toute propagation d’allégations infondées, en préservant l’unité entre les États membres.

Vers une Afrique de l’Ouest unie et pacifique

Promouvoir la paix dans la région est une responsabilité que les États de la CEDEAO doivent continuer à soutenir. Chaque pays de l’organisation doit s’engager à éviter des accusations susceptibles d’affaiblir la coopération régionale essentielle.

Les institutions comme la CEDEAO encouragent un cadre de dialogue permanent entre les membres pour une Afrique de l’Ouest harmonieuse.La stabilité régionale est le fruit de nombreux sacrifices et efforts, comme le montre le rôle du Nigéria au fil des ans. En s’abstenant de tout acte de division, les pays de la CEDEAO renforcent leur capacité à résoudre les défis d’ensemble.