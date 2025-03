Aliko Dangote, PDG du groupe Dangote, annonce la construction d’une nouvelle usine de ciment, ainsi que du plus grand port maritime du pays. Cette dernière sera implantée dans la zone d’Olokola, dans l’État d’Ogun. Cette construction rendra le Nigéria autosuffisant en matière de production de ciment et réduira sa dépendance aux importations.

Dangote, augmentation de la production de ciment au Nigéria

Dangote s’engage dans une nouvelle dynamique pour la production de ciment au Nigéria. Le président du groupe Dangote a annoncé au gouverneur de l’État d’Ogun, lors de sa visite dans la zone d’Olokola, la construction du plus grand port maritime du Nigéria. L’homme le plus riche du pays a affirmé qu’il est de retour et qu’il tient à l’achèvement de cette grande construction en collaboration avec le nouveau gouverneur.

Ce projet s’ajoutera à la reprise de la construction de l’usine de ciment à Itori, dans la zone de gouvernement local d’Ewekoro. Prévue pour être achevée en novembre 2026, cette nouvelle usine sera dotée d’une capacité de production de 6 millions de tonnes métriques par an, sur un terrain de 533 hectares. Sans oublier celle de l’État d’Ogun, avec une capacité de 12 millions de tonnes métriques par an à Ibese. Ce qui fait un total de 18 millions de tonnes de ciment par an si l’on additionne les capacités des deux usines en cours de construction.

Dangote, un maillon indispensable pour l’autosuffisance du Nigéria

Les progrès et l’augmentation dans la construction des usines de ciment, de pétrole, d’engrais et bien d’autres infrastructures par Dangote contribuent à l’autosuffisance du Nigéria dans plusieurs secteurs. Au-delà de cette autosuffisance, ces initiatives réduisent considérablement la dépendance du pays aux importations et favorisent au contraire l’exportation de ces produits. Cela joue un rôle clé dans la croissance et le développement durable de l’économie nigériane, ainsi que dans l’augmentation des devises étrangères.