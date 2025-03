Au Nigeria, Dangote Industries Limited (DIL) et ses filiales ont effectué un paiement record de 402,3 milliards de Nairas d’impôts à l’issue de l’année 2024. Cette contribution fiscale colossale fait du groupe le plus grand contribuable du pays, jouant un rôle majeur dans le développement économique et l’augmentation des recettes fiscales du Nigeria.

Dangote, un acteur clé du développement fiscal au Nigeria

Les recettes fiscales du Nigeria connaissent une croissance significative, favorisée par la conformité des grandes entreprises implantées dans le pays. Parmi ces entreprises, le groupe Dangote et ses filiales se distinguent par leur respect strict des obligations fiscales. Selon les archives fiscales du pays, Dangote a réglé 402,3 milliards de Nairas d’impôts en 2024, consolidant ainsi son statut de géant économique et contributeur majeur au budget national.

A lire aussi : Aliko Dangote veut investir en Angola

Lors d’une réunion avec des cadres des médias à Lagos, Anthony Chiejina, directeur de la marque et de la communication du groupe Dangote, a confirmé ce paiement, impliquant plusieurs filiales, notamment Dangote Cement, NASCON et Dangote Packaging Limited.

« En tant qu’organisation commerciale responsable, DIL et ses filiales n’ont jamais fui leurs obligations envers le gouvernement sous forme de paiement d’impôts à tous les niveaux ni envers les communautés d’accueil sous forme de responsabilité sociale d’entreprise (RSE) », Anthony Chiejina

Dans le cadre du respect des lois fiscales, le Federal Inland Revenue Service (FIRS) a reconnu le groupe Dangote et sa filiale Bluestar Shipping comme les entreprises les plus conformes aux réglementations fiscales du pays. Cette distinction a été attribuée lors de la foire commerciale internationale de Lagos 2024, organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Lagos (LCCI), et annoncée dans une publication officielle sur X (anciennement Twitter).

Dangote : un pilier de l’indépendance énergétique et de la production de ciment au Nigeria

Outre son rôle dans l’augmentation des recettes fiscales, le groupe Dangote joue un rôle stratégique dans l’autosuffisance du Nigeria en ciment et en produits pétroliers raffinés.

L’impact de la raffinerie Dangote sur le secteur énergétique

Il y a un peu plus d’un an, le Nigeria dépendait entièrement des importations pour son approvisionnement en essence de première qualité (PMS). Cette dépendance a considérablement diminué avec la mise en service de la raffinerie Dangote, d’une capacité de 650 000 barils par jour. Ce projet de 20 milliards de dollars a transformé le paysage énergétique du pays.

A lire aussi : Nigeria: La Raffinerie Dangote exporte de carburant d’aviation

D’après un rapport de S&P Global, la raffinerie Dangote fournit désormais 60 % de l’essence consommée au Nigeria, renforçant ainsi son influence sur le marché pétrolier national. Le groupe détient plus de la moitié du marché pétrolier nigérian, modifiant en profondeur la dynamique de l’approvisionnement en carburant.

Effets sur le marché du carburant et risques de monopole

L’entrée en production de la raffinerie Dangote a stimulé la concurrence dans le secteur pétrolier. Ceci a entraîné une baisse des prix du carburant pour les consommateurs, notamment après la suppression des subventions sur le carburant.

Cependant, des inquiétudes émergent quant à un éventuel monopole de la raffinerie sur le marché pétrolier nigérian, ce qui pourrait à terme limiter la concurrence et influencer les prix de manière unilatérale.