Le conglomérat Dangote envisage sérieusement de construire le plus grand port maritime du Nigeria dans la zone de libre-échange d’Olokola, située dans l’État d’Ogun. Cette annonce a été faite par le milliardaire Aliko Dangote en personne, le 17 mars dernier, lors d’une rencontre avec le gouverneur de l’État d’Ogun, Dapo Abiodun. Ce projet ambitieux pourrait transformer la logistique maritime du pays et soutenir les opérations industrielles du groupe Dangote.

Un nouveau hub maritime en perspective

Selon les informations relayées par l’Agence de presse du Nigeria (NAN), Aliko Dangote a exprimé sa confiance dans le potentiel de l’État d’Ogun. Il a souligné que les politiques favorables et le climat d’affaires propice initiés par le gouverneur Abiodun ont motivé ce retour à Olokola. « Grâce à votre politique et à un climat d’affaires favorable, nous revenons à Olokola. Des projets sont en cours pour construire le plus grand port du Nigeria », a déclaré le magnat nigérian.

Bien que les détails précis du projet n’aient pas encore été dévoilés, il est important de noter que l’État d’Ogun occupe une position stratégique dans l’industrie manufacturière nigériane. Cette région est considérée comme le deuxième pôle industriel le plus important après Lagos. La zone de libre-échange d’Olokola abrite déjà des installations de cimenterie appartenant au groupe Dangote. De plus, la nouvelle raffinerie du milliardaire, située près de Lagos, n’est qu’à une centaine de kilomètres de l’État d’Ogun.

La décision de construire un port maritime s’inscrit dans une logique d’optimisation de la chaîne logistique du groupe Dangote. L’année dernière, la direction avait annoncé son intention de privilégier le transport maritime pour l’acheminement du pétrole vers et depuis sa nouvelle raffinerie d’une capacité de 650 000 barils par jour. Ce mode de transport est perçu comme une solution efficace pour améliorer l’approvisionnement et la distribution des produits.

Implications et perspectives pour le secteur portuaire

Si ce projet se concrétise, le nouveau port d’Olokola pourrait engendrer une concurrence avec le port de Lekki, inauguré récemment en 2023. Leur proximité géographique pourrait intensifier la bataille pour les volumes de fret conteneurisés. Cependant, cette infrastructure a également le potentiel de désengorger le système portuaire nigérian dans son ensemble. Les principaux ports du pays, Apapa et Tin Can Island, font face depuis plusieurs années à des problèmes de congestion persistante et de capacité limitée.

Face à ces défis, le gouvernement nigérian a annoncé l’année dernière un plan d’investissement de plus d’un milliard USD. Ce plan vise l’expansion des infrastructures portuaires existantes. L’arrivée d’un nouveau grand port à Olokola pourrait donc s’inscrire dans cette dynamique et contribuer à fluidifier les échanges commerciaux du Nigeria. Ce développement majeur est attendu avec intérêt par les acteurs économiques et logistiques du pays.