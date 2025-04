Le très célèbre chanteur nigérian Davido, s’est récemment confié sur sa vie sentimentale dans une interview accordée à l’émission The Breakfast Club. L’artiste y a évoqué ses expériences amoureuses tumultueuses, révélant qu’il a été trompé « plus de fois qu’il ne voudrait les compter ».

Infidélités, enfants cachés et rédemption : le nouveau Davido dévoilé

« Aucune somme d’argent ne vaut la tranquillité d’un foyer sans drame », a-t-il affirmé. Davido a exprimé sa volonté de changer de vie et de mettre fin à ses écarts passés. « Je ne serai plus jamais infidèle », a-t-il juré. Conscient de ses erreurs, l’interprète de Fall a reconnu : « J’ai cinq enfants avec quatre femmes. » Mais aujourd’hui, le chanteur semble résolu à tourner la page pour de bon.

La vie sentimentale de Davido a souvent fait la une des médias. En 2023, le chanteur s’est retrouvé au cœur d’un scandale lorsque Anita Brown, mannequin américaine, et Ivanna Bay, une reine de beauté française, ont toutes deux affirmé être enceintes de lui. Anita a même partagé des échanges privés où l’entourage de Davido l’aurait encouragée à envisager « d’autres options ». Ces révélations ont entaché l’image publique du chanteur et ont renforcé sa réputation de séducteur incontrôlable.

Chioma Rowland, pilier de stabilité

Malgré les nombreuses rumeurs et pressions médiatiques, Chioma Rowland, l’épouse de Davido, est restée à ses côtés. Leur relation a traversé bien des tempêtes, mais leur amour semble avoir triomphé des difficultés. Le couple a scellé son union par un mariage traditionnel en juin 2024, marquant ainsi un nouveau départ. À 32 ans, Davido semble prêt à embrasser la monogamie et à construire une vie de famille apaisée aux côtés de Chioma et de leurs enfants.

Un tournant majeur dans la vie d’un artiste qui, longtemps, a fait parler de lui plus pour ses frasques que pour sa musique.