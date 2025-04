Les grandes stars de la musique nigériane Wizkid, Burna Boy, Davido, Asake, Tems, Darkoo, Ayra Starr, entre autres, ont brillé lors des Africa Arts Entertainment Awards 2025 (AAEA). Ils ont remporté de nombreuses distinctions dans plusieurs catégories prestigieuses des AAEA Music Awards de cette année.

AAEA 2025 : La musique nigériane à l’honneur avec Burna Boy, Asake, Davido et bien d’autres

L’annonce a été faite sur le site officiel de l’AAEA. Le titre Piece of My Heart de Wizkid en featuring avec le chanteur américain Brent Faiyaz a décroché le prix du meilleur Afro-R&B. Davido et Chris Brown ont, quant à eux, remporté le prix de la meilleure collaboration mondiale pour leur titre Hmm.

La chanson MMS d’Asake avec Wizkid a été sacrée meilleur titre afro-natif. De son côté, la chanteuse britannico-nigériane Darkoo a remporté le prix de la meilleure artiste de la diaspora grâce à son hit Favourite Girl, dont le remix met en vedette Rema.

Burna Boy a été élu meilleur artiste masculin d’Afrique, tandis que Tyla a reçu deux prix : meilleure artiste féminine de l’année et meilleure artiste féminine d’Afrique australe.

Tems a été sacrée meilleure artiste féminine africaine mondiale. OdumoduBlvck a remporté le titre de meilleur rappeur d’Afrique de l’Ouest, tandis que Seyi Vibez a été désigné meilleur artiste masculin d’Afrique de l’Ouest. Enfin, Ayra Starr s’est imposée en tant que meilleure artiste féminine d’Afrique de l’Ouest.