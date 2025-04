Le 2 avril 2025, Alpha Blondy était l’invité de Claudy Siar dans l’émission « Couleurs Tropicales » sur RFI, où il a présenté « Rise », son 20ᵉ album studio dont la sortie est prévue le 11 avril 2025. Au cours de l’émission, c’était l’occasion pour la légende du reggea de partager des anecdotes marquantes de sa carrière, notamment sa relation avec son ami proche, l’animateur Fulgence Kassy (1956-1989).

Confidences d’Alpha Blondy sur son amitié avec Fulgence Kassy et sa reprise émotive de ‘N’importe quoi’

Alpha Blondy a partagé des anecdotes marquantes de sa carrière au micro de Claudy Siar. Il s’est prononcé sur sa relation avec son ami proche, l’animateur Fulgence Kassy (1956-1989). Lors d’un voyage à Paris, « Ful » lui avait offert le disque de Florent Pagny contenant le titre « N’importe quoi », une chanson qui touchait profondément Alpha Blondy. Ironiquement, il a repris cette chanson, bien qu’elle le fasse pleurer en raison des souvenirs liés à son ami.​

Il a confié : « Je disais un jour à un journaliste, Florent Pagny m’énerve. Il a la sale manie de chanter la misère et de faire pleurer les gens. Parce que je n’arrivais pas à écouter cette chanson sans pleurer. Ça me ramenait toujours à mon frère Fulgence Kassy. Il n’aimait pas que je fume, parce que moi aussi j’abusais. Donc, il est venu à Paris pendant une de mes promotions, puis il est allé à la Fnac. Il m’a envoyé ce 45 tours de Florent Pagny. Il est parti à Abidjan, et un mois plus tard, il est décédé. Par fréquence thérapie, j’ai créé un lien entre « N’importe quoi », mon frère Fulgence Kassy et ma douleur. Mais ça a contribué à me faire arrêter l’herbe. Ça fait 26 ans maintenant. D’ailleurs, je ne supporte pas qu’on fume à côté de moi. Mes musiciens non plus ne fument pas. »