Konnie Touré retrouve Claudy Siar : la toile s'enflamme

Konnie Touré, célèbre animatrice télé et radio ivoirienne, a encore secoué la toile. La jeune dame a posté une photo d'elle et de l'animateur français Claudy Siar, de passage à Abidjan pour l'émission de Voice Afrique Francophone. Les commentaires ont aussitôt fusé.

Claudy Siar, le "grand amour" de Konnie Touré ?

Tout est parti d'une publication de la belle Konnie Touré sur son compte Instagram. L'animatrice de Life TV a fièrement partagé une photo où elle pose aux côtés de Claudy Siar. "Le bonheur de retrouver mon @claudysiar. Comme d’hab, excellente présentation à @thevoiceafrique. Le meilleur c’est toi pour toujours", a écrit l'ex-employée de Radio Nostalgie en guise de légende. La photo a été likée par plus de 7 000 personnes.

Cela a suffi pour créer une vague de commentaires des followers de Konnie Touré. "Konnie était trop fan de Claudy Siar depuis très longtemps", a commenté un internaute. "Si je m'en tiens à ce qui se raconte, il est le grand amour de ta vie. Mais S'il n'est pas prêt, ne l'attends pas. Vis ta vie, vis le présent. Ce qui compte c'est toi d'abord", a conseillé un autre. Des internautes sont même allés jusqu'à demander aux deux stars de la communication de s'unir, car elles forment un beau couple.

Pendant longtemps, des rumeurs ont circulé sur une relation amoureuse entre Konnie Touré et l'animateur vedette du média français RFI. Il y a sept ans, la jeune dame a brisé le silence sur le plateau d'Africa Box TV. "A la base, Claudy, c'est que quelqu'un que je respecte pour le travail qu'il fait, pour son talent. C'est vrai qu'il s'est passé des choses à l'époque, c'était une histoire et ç'a duré des années. Mais après, il y a eu beaucoup de choses, la distance et beaucoup de problèmes... C'est du passé", a reconnu la meneuse des "queen" du Life Weekend.