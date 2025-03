Aujourd’hui grande star du rap ivoirien, Himra ne se limite pas uniquement à la musique. En parallèle de sa carrière artistique, il cultive une passion de longue date : la réalisation vidéo. Un domaine où il excelle depuis plusieurs années sous un pseudonyme bien particulier.

Pourquoi Himra se faisait appeler « Animal » ? Il lève le voile sur son ancien surnom

« Animal, c’était mon ancien surnom de réalisateur. À l’époque où je faisais des clips vidéo, je ne voulais pas utiliser le nom Himra, alors j’ai mis “Animal”, et c’est resté. », révèle le rappeur. Ce nom, chargé d’histoire, dévoile une facette méconnue de l’artiste. Bien avant d’imposer sa voix dans le rap game, Himra maîtrisait déjà l’image et le montage avec une aisance remarquable.

Dans l’un de ses morceaux, Himra n’hésite pas à évoquer la rivalité entre réalisateurs : « Les réalisateurs font la concurrence, ça me fait rire. » Un message fort qui en dit long sur son expérience et sa vision du métier. Alors que peu de rappeurs montent eux-mêmes leurs clips, Himra le fait avec brio, attirant parfois des tensions dans le milieu. « Quand je réalise mes clips, je ressens parfois une certaine rivalité avec d’autres, mais ça ne me dérange pas. », affirme-t-il.

Un talent qui ne date pas d’hier

Si certains découvrent à peine cet aspect de son talent, Himra perfectionne ses compétences depuis près d’une décennie. « Je fais du montage vidéo depuis 2015, et tout ce qui touche à l’utilisation d’un ordinateur, je le maîtrise parfaitement. C’est dans ma tête. », confie-t-il. Avec cette double casquette de rappeur et réalisateur, Himra prouve une fois de plus qu’il est un artiste complet, à la fois sur scène et derrière la caméra.