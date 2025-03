Himra, précurseur de la Drill ivoire, connaît une ascension fulgurante depuis fin 2024. Malgré son succès grandissant, l’artiste de 27 ans garde la tête froide. Il ne se voit pas vieillir dans le rap et envisage déjà une reconversion dans les années à venir.

Himra surprend : il annonce vouloir arrêter la musique avant 40 ans

Dans une interview accordée au Monde Afrique, publiée en ligne le samedi 15 mars, Himra a révélé ses projets pour l’avenir. « Je ne vieillirai pas dans le rap », a-t-il affirmé avec conviction. « À 40 ans, je ne ferai plus de musique. J’aurai une vie normale, je produirai peut-être d’autres artistes. De toute façon, les Ivoiriens en veulent toujours plus. Si demain, quelqu’un de plus fou que moi arrive, ils m’oublieront. », ajoute le Chetté.

Contrairement à d’autres rappeurs, Himra ne cherche pas à faire passer des messages politiques à travers sa musique. Son unique priorité ? Ses prochains projets et son physique, qu’il souhaite transformer pour imposer une image encore plus impressionnante. « Je veux plus de muscles, être plus effrayant que Booba, Kaaris ou 50 Cent, et avoir une carrière encore plus puissante. Mon objectif est d’être numéro un. », martèle le rappeur.

Avec une ambition assumée et une vision claire de son avenir, Himra continue de marquer le rap ivoirien de son empreinte.