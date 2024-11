Le peintre et poète Breyten Breytenbach est décédé ce dimanche 24 novembre 2024. L’information a été communiquée par sa fille dans un communiqué. « Mon père, le peintre et poète sud-africain Breyten Breytenbach, s’est éteint paisiblement ce dimanche 24 novembre à Paris, à l’âge de 85 ans », a-t-elle écrit.

Paris : le Sud-africain Breyten Breytenbach est mort

Le défunt était Chevalier de la Légion d’honneur et Commandeur des Arts et Lettres. Elle a rappelé que son père est naturalisé français en 1982 à sa sortie de prison, et vivait à Paris, « tout en retournant régulièrement en Afrique du Sud ».

Né le 16 septembre 1939 à Bonnievale, en Afrique du Sud, il était un peintre, écrivain, poète et militant sud-africain d’envergure internationale. Reconnu pour son talent artistique et littéraire, il a marqué son époque par son engagement contre l’apartheid et son exploration des questions d’identité et de liberté.

Qui est Breyten Breytenbach ?

Breyten Breytenbach est une figure emblématique de la lutte contre l’apartheid. Dans les années 60, il a créé l’Okhela, un réseau de soutien au Congrès National Africain (ANC) de Nelson Mandela, il s’exile à Paris en raison de son mariage avec une Vietnamienne, qui lui interdit de revenir en Afrique du Sud. En 1975, il tente d’y retourner avec un faux passeport pour recruter des membres, mais est arrêté et emprisonné. Il passe huit ans en détention, où il écrit La Confession véridique d’un terroriste albinos.

Après la fin de l’apartheid, Breytenbach reste critique envers la politique sud-africaine. Naturalisé français, il partage son temps entre New York, où il enseigne l’écriture créative, la France, l’Afrique du Sud et le Sénégal, où il dirige le Gorée Institute, œuvrant pour la paix et le développement en Afrique.

Reconnu comme l’un des plus grands écrivains sud-africains, il a débuté en afrikaans avant d’écrire en anglais. Membre du mouvement littéraire des « Sestigers », il a énoncé l’apartheid et les conditions carcérales dans ses romans et poèmes. Actif sur la scène internationale, il a aussi marqué le monde artistique avec ses peintures, exposées en Europe. Son œuvre mêle réflexions politiques et personnelles, appelant à imaginer un monde plus égalitaire et à repenser l’avenir de l’Afrique.