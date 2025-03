Microsoft annonce un investissement massif en Afrique du Sud. L’entreprise renforce ses infrastructures d’intelligence artificielle et de cloud. L’objectif est de soutenir la transformation numérique du pays d’ici 2027.

Un investissement majeur pour l’Afrique du Sud

Microsoft a annoncé un investissement de 5,4 milliards de rands en Afrique du Sud. Cela représente environ 298,7 millions de dollars. L’objectif est de renforcer les infrastructures d’IA et de cloud du pays. L’annonce a été faite par Brad Smith, vice-président de Microsoft. Il s’exprimait lors d’une conférence à Johannesburg.

Le président sud-africain, Cyril Ramaphosa, a salué cet investissement. Il estime qu’il s’agit d’un vote de confiance envers son pays. Il a déclaré : « La présence de longue date de Microsoft en Afrique du Sud est un vote de confiance dans notre pays et dans notre économie. ». Il ajoute : « Les investissements stratégiques annoncés aujourd’hui par Microsoft sont un nouveau témoignage de cette confiance durable. ». Selon lui, cela montre aux entreprises et aux investisseurs que l’économie sud-africaine a un potentiel immense. Il considère que c’est un lieu propice aux affaires où les investissements sont en sécurité.

Cet investissement s’inscrit dans la volonté de l’Afrique du Sud de devenir une économie compétitive dans le domaine de l’IA. Microsoft est présent dans le pays depuis une trentaine d’années. L’entreprise a ouvert des centres de données à Johannesburg et au Cap en 2019.

Défis et perspectives

Malgré cet investissement prometteur, des défis persistent en Afrique du Sud. L’accès aux infrastructures numériques est inégal. Il est nécessaire de former la population aux technologies de l’IA et du cloud. Il faut garantir que ces avancées profitent à tous, y compris dans les zones rurales et défavorisées.