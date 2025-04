Le président américain Donald Trump annonce de lourdes taxes douanières sur les importations en provenance de la Chine et des pays de l’Union européenne (UE). Il a indiqué ce mercredi 2 avril 2025 qu’un décret serait bientôt publié pour instituer lesdites taxes.

Guerre commerciale : Donald Trump taxe lourdement la Chine et l’UE

34 % pour la Chine et 20 % pour l’UE. Ces chiffres représentent les taxes douanières que les États-Unis imposent désormais à la Chine et à l’UE. Le décret définissant ces quotas a été annoncé ce jour par le président Trump. Pour lui, il s’agit d’une réponse du berger à la bergère. « Ce qu’ils nous font, nous leur faisons. C’est très simple, ça ne pourrait pas être plus simple », a-t-il expliqué dans un discours.

Pour le président américain, connu pour ses déclarations à polémiques, cette décision de taxer la Chine et l’UE constitue un acte d’« indépendance économique ». Selon ses dires, son pays « a été pillé, saccagé, violé et dévasté par des nations proches et lointaines, des alliés comme des ennemis ».

À noter que les États-Unis appliqueront une taxe de 10 % sur les importations en provenance du Royaume-Uni. En revanche, les produits en provenance du Japon et de la Corée du Sud seront quant à eux soumis à des taxes de 24 % et 25 % respectivement.