Suspect 95 s’apprête à célébrer ses 10 ans de carrière avec un concert exceptionnel à La Cigale de Paris, ce samedi 1er mars 2025. Dan ce cadre, il était l’invité du JT de TV5, où il été amené à aborder encore une fois le cas, Didi B.

Rap ivoirien : Suspect 95 met les choses au clair sur Didi B en direct à la télé

En fin d’interview, la journaliste lui a demandé : « Vous avez choisi de rejoindre le camp de Didi B en prévoyant un featuring avec lui ? » Avec un air stupéfait et un brin moqueur, Suspect 95 a répondu : « Ah bon ? (Rires)… Non ! Ce sont des rumeurs. Moi, j’ai choisi le camp du rap ivoirien, j’ai choisi le camp des bonnes méthodes. On est ensemble, c’est tout. De toute façon, quand on sort du pays, on porte tous le drapeau ivoirien et il faut le siffler bien haut. Quand nous sommes au pays, c’est un championnat ! »

Suspect 95 sur TV5 : « Moi, je choisi le camp du rap ivoirien, et je choisi le camp des bonnes méthodes. » pic.twitter.com/APV9I4wh9n — Ivorian Mood (@ivorianmood) February 26, 2025

Une déclaration qui laisse planer le doute sur la nature de sa relation avec Didi B et sur l’existence du projet de double album évoqué précédemment. Pour rappel, lors d’une récente interview, Didi B avait abordé la question du double album, affirmant que sa relation avec Suspect 95 était au beau fixe.

« Honnêtement, je pense que les gars se cherchent… Sinon, Suspect 95 est même venu me saluer à l’aéroport il n’y a pas longtemps. Il a demandé après ma femme, mon enfant, et m’a aussi annoncé que sa femme avait accouché. On se parle bien et on avait même prévu de faire un double album ensemble. Quand ils vont à la télé et qu’ils font ça, je me demande vraiment ce qui se passe. Mais je me dis que chacun est dans son film. », avait confié le rappeur primé aux Trace Awards 2025.

Il faut noter que les tensions entre Didi B et Suspect 95 ont pris de l’ampleur lorsque ce dernier a affirmé que Didi B aurait acheté des vues pour booster son titre « Go », sorti à la même période que « Gandjaman » de Himra.