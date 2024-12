Himra, jeune star du rap game ivoirien, confirme depuis maintenant quelques mois, son statut d’étoile montante de la musique ivoirienne et de pionnier de la drill dans le pays. Un élan boosté par son nouvel album Jeune et riche, sorti en juillet dernier.

Après DJ Arafat, Himra devient le nouveau phénomène de la musique ivoirienne

Comme le rapporte le site de RFI (Radio France International), le 30 novembre dernier, le centre commercial Cosmos, situé à Yopougon, a été littéralement pris d’assaut par une foule de fans, principalement des jeunes, venus assister à une séance de dédicace de Himra. L’événement a rapidement débordé le cadre prévu, obligeant les organisateurs à déplacer la rencontre dans le parking, où elle s’est transformée en un véritable showcase.

Depuis un camion publicitaire de son sponsor Orange Côte d’Ivoire, Himra a enflammé la foule avec ses derniers titres comme « Après DJ Arafat, Himra devient le nouveau phénomène de la musique ivoirienneCoulibaly & Diabaté », « Inch’allah », « Banger » et « Cadeau », un featuring avec La Mano, rappeur français d’origine ivoirienne. Casquette sur ses dreadlocks et chaîne XXL arborant le pendentif « 1X », Himra a électrisé ses fans, plaisantant : « Vous m’avez menti, je venais pour une séance dédicace et c’est devenu un concert ! ».

Himra, l’héritier spirituel de DJ Arafat

Les observateurs de la scène musicale ivoirienne n’ont pas manqué de souligner les similitudes entre Himra et DJ Arafat, légende du coupé-décalé décédée en 2019. Tina Glamour, la mère de DJ Arafat, a même déclaré sur Facebook : « Dieu merci, tu es arrivé ! » Dans son clip « Yorobo Drill Acte 3 », Himra rend un vibrant hommage à DJ Arafat, revendiquant fièrement cette filiation artistique et spirituelle.

Un style musical unique : la drill ivoire

Himra a su s’approprier la drill, un sous-genre du rap né à Chicago et popularisé par des artistes comme Pop Smoke. Contrairement au coupé-décalé, la drill évoque souvent la violence des rues, la drogue et l’argent, avec des rythmes rapides et intenses. Abdul Rahim Bakayoko, de son vrai nom, a été adoubé par des figures majeures comme Booba, qui l’a qualifié de « nouveau boss du rap ivoire ». Avec des collaborations prestigieuses, notamment avec Gazo, Himra a su imposer son style, faisant de Jeune et riche un album certifié Disque d’or en Côte d’Ivoire.

Une rivalité avec Didi B

Aux côtés de Suspect 95 et Didi B, Himra s’est hissé au sommet de la scène rap ivoirienne. Les deux artistes, porteurs de la rhétorique ego trip, ont vu leurs fanbases développer une rivalité intense, alimentée par leurs victoires respectives aux PRIMUD 2024. Himra a remporté le prix de Meilleur artiste de l’année du rap ivoire, tandis que Didi B a été sacré Meilleur rappeur francophone de l’année.

Cette compétition se poursuivra aux Kora Awards 2024, où les deux rappeurs sont nominés dans la catégorie Meilleur artiste masculin rap.