L’artiste ghanéen Edem a récemment souligné l’importance de l’unité et du soutien mutuel entre les artistes du Ghana. C’était notamment lors d’une interview avec Doreen Avio sur Daybreak Hitz

Edem prône l’unité entre artistes ghanéens : « Un seul homme ne peut conquérir le Ghana »

Au cours de l’interview, Edem a insisté sur la nécessité pour les musiciens ghanéens de se soutenir et de collaborer, à l’image de leurs homologues nigérians. « Je ne pense pas qu’un seul artiste puisse à lui seul porter haut le nom du Ghana. Non, je n’y crois pas », a affirmé l’artiste. Il a pris pour exemple la solidarité des artistes nigérians, qui leur permet de dominer la scène musicale africaine et mondiale. Des figures comme Burna Boy, Wizkid, Davido, Rema et Ayra Starr ont su bâtir un véritable empire musical en se soutenant mutuellement.

« Si un seul homme pense pouvoir conquérir le Ghana à lui seul, cela ne fonctionnera pas. Nous devons nous entraider, collaborer et nous encourager les uns les autres », a-t-il insisté.

Edem a illustré cet esprit de solidarité en évoquant sa présence surprise au concert de Stonebwoy à Boston, situé à seulement quatre heures de route de chez lui : « J’étais aux États-Unis pour le week-end des Grammy Awards. Avec Gambo, nous avons joué à la soirée d’avant-match. Ensuite, je suis rentré au Ghana en janvier, mais je devais retourner aux États-Unis en février. En voyant les dates de tournée de Stonebwoy, je l’ai félicité et j’ai décidé d’assister à l’un de ses concerts », a-t-il expliqué. Il a alors informé son équipe et son manager américain avant de se rendre sur place. « Stonebwoy était ravi de me voir. Nous avons discuté à son hôtel, et ce fut un moment fort », a-t-il ajouté.

Avec cet appel à la solidarité, Edem espère renforcer l’unité des artistes ghanéens et faire rayonner la musique du Ghana sur la scène internationale.